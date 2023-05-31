Среда, 31 Мая 2023 22:17

АрмИнфо. Заявление официального представителя Государственного департамента США, в котором он приветствовал недавние высказывания президента Азербайджана от 28 мая 2023 года о готовности рассмотреть вопрос так называемой амнистии для жителей Арцаха (Нагорного Карабаха), вызывает глубокое разочарование и недоумение. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Республики Арцах.

<Не поддается объяснению, как в выступлении президента Азербайджана, целиком построенном на откровенном шантаже и принуждении, можно было найти нечто позитивное, заслуживающее поощрения. Очевидно, что основной посыл высказываний азербайджанского президента сводился к отказу Азербайджана от равноправного диалога с демократически избранными властями Республики Арцах и к стремлению силой навязать народу Арцаха свою власть. Не сомневаемся в намерении США сыграть позитивную роль в достижении справедливого, сбалансированного и достойного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установлении долгосрочного мира в регионе. В то же время считаем, что поощрение деструктивной и воинственной политики Баку является не лучшим способом добиться позитивных сдвигов в мирном урегулировании конфликта>, - говорится в комментарии.