Среда, 31 Мая 2023 22:14

АрмИнфо.Армянская сторона всегда приветствовала усилия США в процессе установления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Об этом говорится в комментарии МИД РА относительно заявления для прессы, сделанного госдепартаментом США 30 мая.

<Считаем, что всем нашим партнерам должно быть очевидно, что в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном ключевыми являются как взаимное признание территориальной целостности и нерушимости границ на основе Алма- Атинской декларации, так и решение вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха. Как подчеркивалось в заявлении МИД Республики Армения от 29 мая, признание территориальной целостности Азербайджана не может трактоваться как полномочие на проведение этнической чистки и произвола в отношении народа Нагорного Карабаха. Нельзя не заметить, что заявления президента Азербайджана от 28 мая не только не предлагали достойного решения вышеперечисленных проблем, но и содержали четкие угрозы суверенитету и независимости Республики Армения, а также права народа Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно на территории своей родины, о чем армянская сторона неоднократно предупреждала.

Мы считаем, что Соединенные Штаты, исходя из провозглашенных ими ценностей демократии и защиты прав человека, а также из приверженности и вовлеченности в процесс установления прочного мира в регионе, должны продемонстрировать соответствующую реакцию этим заявлениям. Подобная реакция со стороны США позволит предотвратить экспансионистскую политику азербайджанского руководства в отношении суверенной территории Армении, а также его попытки проведения этнической чистки в Нагорном Карабахе>, - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РА