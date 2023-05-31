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АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян 31 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева и новоназначенного военного атташе посольства полковника Ерулана Сапенова.
Как сообщает минобороны РА, Папикян поздравил Сапенова с назначением, пожелав ему новых успехов в его ответственной военно-дипломатической миссии.
Собеседники также обсудили армяно-казахстанское сотрудничество в оборонной сфере и пути дальнейшего расширения.
Обсужден ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.
|Поле маневра для Армении сужается - Пашинян
|Армения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира - Президент
|Госминистр: часто в Арцах поставляются товары в меньших объемах из-за действий некоторых бизнесменов
|Всевозможные угрозы демократии РА исходят извне - Пашинян
|Посол США в РА поблагодарила армянский народ за непоколебимую волю продвигаться по пути демократии
|ANCA выступает против безрассудной внешней политики администрации Байдена по армянским вопросам
|Госдеп: США готовы поддержать усилия Армении и Азербайджана по заключению достойного мирного договора
|Скончалась известная в Армении журналист Гаяне Терзян
|Армения полностью сохранит суверенитет над дорогами, проходящими по ее территории - вице-премьер
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|ЕС: важно проявлять лидерство для достижения решений вопросов, касающихся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Ереван съехались 200 ученых - ориенталистов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|По <кокаиновому делу> объявлен в розыск экс-глава СПИСА Армении Мигран Погосян
|Секретарь Совбеза Армении в рамках форума GLOBSEC 2023 призвал Азербайджан воздержаться от максималистских устремлений
|Гегам Степанян: Умышленное уклонение со стороны ЕС от использования термина "Нагорный Карабах" однозначно не способствуют мирным переговорам, а открывают путь к насильственному подчинению
|Гнел Саносян: Открытие границы с Турцией - большой политический процесс
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на ряде направлениях линии соприкосновения с АО Арцаха
|В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Армения построит новый мост на трасcе, ведущей к границе с Турцией
|Армению посетит звезда кулинарного телешоу
|МИД Арцаха: международные посредники должны уделять более пристальное внимание воинственной риторике Азербайджана
|Армения обратилась в ЕСПЧ по факту похищения двух армянских военнослужащих
|МО Армении обвиняет ВС Азербайджана в распространении дезинформации
|В Армении стартовала финансируемая USAID пятилетняя программа по социальной защите уязвимых групп населения
|Пашинян: заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, вызывают вопросы
|МИД РА: все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными и недвусмысленными оценками действий Азербайджана
|МИД РА: Для достижения прогресса в установлении долгосрочного мира очень важно выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств
|В штаб-квартире Юнеско состоялась 216-сессия исполнительного совета Юнеско
|Заявления президента Азербайджана, сделанные 28 мая, в очередной раз содержали явные угрозы в отношении народа Арцаха - Нацсобрание Республики Арцах
|Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
|Российский политолог о <показательном шоу на саммите ЕАЭС>
|Впервые в Армении проводится футбольный Детско-юношеский лагерь Миланской академии
|Азербайджан разрушил мемориал Славы погибшим в ВОВ в Бердзоре
|Хндзореск может получить статус заповедника-музея
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генсек МВД Армении рассказал о некоторых нюансах программы реформ в сфере полиции
|Глава МВД РА: в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков через Интернет проходят 250 человек
|По делу <о похищении> Ашота Пашиняна предварительное следствие завершилось в беспрецедентно короткие сроки
|АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
|Президент Азербайджана добавил незаконные требования к избранным властям народа Арцаха - пресс-секретарь президента Арцаха
|Yerevan Book Fest определил лучших прозаиков, поэтов и драматургов года
|Подписание Пашиняном документа равносильно предоставлению Азербайджану карт-бланша для безнаказанного завершения своей миссии по искоренению в Арцахе всех армян - AGBU
|Пашинян: пока нет согласованного проекта мирного договора, который можно было бы подписать в Кишиневе
|С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ
|В Армении начинается процесс повышения заработной платы военнослужащим
|Почему не закрыт вопрос <анклавов>: Давид Тоноян ответил на заявление Пашиняна
|Россия планирует открыть свое консульство в Сюникской области Армении
|В Армении создается новое движение <Мать Армения>
|В Татеве пройдет имерсивный фестиваль "В горах"
|Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
|Минобороны Армении выясняет обстоятельства похищения Азербайджаном армянских военнослужащих
|В Армении будет проведен фестиваль <Винные дни Еревана>
|Проект т.н. <Западного Азербайджана> является четкой территориальной претензией к Армении - Депутат
|<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха подписал указы в соответствии условиям военного положения
|В Армении пройдут Дни культуры Туркменистана
|Поддерживает ли Москва идею создания т.н. <Зангезурского коридора> - Тигран Абраамян
|Читать больше
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