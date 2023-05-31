Среда, 31 Мая 2023 12:41

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян уверен, что демократия является тем <оружием>, с которым Армения может и должна предстать перед миром. Такое мнение он высказал 31 мая на полях армянского форума демократии в Ереване, организованном Freedom House и армянской НПО <Союз осведомленных граждан>.

По его словам, становление демократии происходило в трудные годы, на фоне порочных явлений в государственном аппарате, полувоенных реалий и в условиях треднейшиь вызовов безопасности. <Мы сегодня можем зафиксировать, что демократия отныне свершившийся факт в РА>, -

сказал он.

Президент отметил, что война 2020 года стала серьезным испытанием для армянской демократии. Однако власти страны не отступили от принципов демократии и пошли по самому приемлемому пути - пути внеочередных выборов, добавил он.

Как указал Хачатурян, долгие годы, в условиях внешней угрозы и наличия карабахского конфликта, на самом высоком уровне вопросы демократии были игнорированы. Народ Армении пытались убедить, что демократическая система - угроза национальной безопасности. Это безосновательно: напротив - демократия является первичной гарантией укрепления и развития государства. <Демократия предпологает в том числе мир, поскольку без этого невозможно или очень трудно формировать демократические институты, и в этом смысле, Армения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира>, - заявил он