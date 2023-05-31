Среда, 31 Мая 2023 11:59

АрмИнфо.Сотрудничество с российскими правоохранительными органами, входящими в состав миротворческих сил в Арцахе, приобрело новый импульс, что позволит в короткие сроки нейтрализовать явления, способствующие раздуванию цен на различные товары, нездоровой конкуренции и столкновению экономических интересов. Об этом на своей странице в Facebook написал государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

<Необходимые продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, организованные в рамках гуманитарных перевозок, часто прибывают в Арцах в меньших объемах, чем планировалось, из-за действий некоторых меркантильных бизнесменов. Все это публикуется для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатление вседозволенности. Еще раз призываем воздерживаться от подобных шагов и причинения материального ущерба", - написал Гурген Нерсисян.