Среда, 31 Мая 2023 10:24

АрмИнфо. Лидеры и сторонники Армянского национального комитета Америки (ANCA) провели встречу с председателем сенатского комитета по международным отношениям, сенатором Робертом Менендесом, чтобы призвать федеральное правительство поддержать право армян Арцаха на самоопределение. Об этом говорится в сообщении ANCA.

<Администрация Байдена в настоящее время продвигает переговоры между Арменией и Азербайджаном, которыми предпринимается попытка <интегрировать> демократический Арцах в Азербайджанскую Республику - геноцидное государство во главе с нефтяным диктатором Ильхамом Алиевым. ANCA решительно выступает против безрассудной внешней политики администрации Байдена по армянским вопросам и призывает лидеров Конгресса отказаться от политики, которая приведет ко второму Геноциду армян против Арцаха>, - говорится в сообщении.