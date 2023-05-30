Вторник, 30 Мая 2023 19:14

АрмИнфо. Накануне после продолжительной болезни безвременно покинула сей мир известный армянский мастер пера, член Союза журналистов Армении Гаяне Терзян. Об это сообщили в СЖА.

Гаяне Терзян была ярким и преданным своему делу представителем армянской прессы, внесшим большой вклад в образование и подготовку нескольких поколений журналистов. В течение почти двух десятилетий Гаяне руководила различными секциями молодежных газет, была главным редактором студенческой газеты. Многие представители сегодняшней армянской прессы, журналисты и редакторы, сделали свои первые шаги при поддержке и под руководством Терзян.

Гаяне всегда отличали не только высокий профессионализм, журналистская и педагогическая этика, но и уникальные человеческие качества, дружелюбие и патриотизм.

Кончина Гаяне Терзян является большой потерей для армянской прессы и журналистского сообщества. Память о ней навсегда останется в памяти журналисткого сообщества.

Союз журналистов Армении скорбит в связи с кончиной Гаяне Терзян, выражает соболезнования его семье, родным и близким. Коллектив АрмИнфо также выражает свою печаль и соболезнования в связи с кончиной уважаемой коллеги.