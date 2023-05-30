Вторник, 30 Мая 2023 19:09

АрмИнфо. Армения полностью сохранит суверенитет над дорогами, проходящими по ее территории. Об этом 30 мая журналистам заявил вице-премьер РА, сопредседатель трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций региона Мгер Григорян.

По его словам, в рамках данного принципа Армения всегда была готова вести переговоры, и ведет во имя разблокирования коммуникаций, что, в конечном итоге будет иметь для страны важное значение.

Григорян отметил, что в настоящее время в повестке переговоров нет вопроса о привлечении международных структур для контроля на контрольно-пропускных пунктах республики. <Подобные идеи были, но разработанных форматов для их реализации в повестке нет>, - заметил вице-премьер.

Говоря о споре, возникшем в ходе заседания Высшего Евразийского экономического союза между премьер-министром РА Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым относительно т.н. <Зангезурского коридора>, Григорян заметил, что применение противоположной стороной подобной формулировки преследует совершенно иные цели и желания. <Мы неоднократно заявляли, что это практически исключено. Мы готовы обсуждать вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций, но если речь идет о коридорах с особым режимом, мы это не обсуждаем, для нас это <красная> линия>, - сказал вице-премьер, выразив при надежду, что на предстоящей встрече сопредседателей в Москве разговора об этом не будет.

Между тем, касаясь вопроса о восстановлении железнодорожного сообщения Армения - Нахичевань - Азербайджан, вице премьер отметил, что при самом лучшем сценарии на это уйдет два - три года. <Если вы посмотрите на железнодорожную инфраструктуру в регионе, то убедитесь, что восстановление отдельных участков позволит нам получить серьезное логистическое решение на региональном уровне>, - отметил он.

Напомним, что в ходе заседания ВЭС ЕАЭС президент России предложил сопредседателям рабочей группы встретится в ближайший четверг в Москве для обсуждений вопроса о разблокировании транспортных коммуникаций региона.