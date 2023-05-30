Вторник, 30 Мая 2023 19:05

АрмИнфо. В течение последнего месяца процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений активизировался, что приветствуется Европейским союзом. ЕС считает важным сохранить эту историческую динамику и избегать шагов, включая враждебную риторику, которые могут поставить под угрозу мирный процесс. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано.

<После переговоров по мирному договору, состоявшихся в США в начале мая, 14 мая в Брюсселе состоялась встреча лидеров, которая предшествовала еще одной встрече, запланированной на 1 июня в Кишиневе. В Москве также встретились лидеры Армении и Азербайджана. В Брюсселе они сосредоточились на нескольких ключевых темах, таких как пограничные вопросы, связь, гуманитарные вопросы, а также права и безопасность армян, проживающих на территории бывшей Нагорно- Карабахской автономной области. С тех пор лидеры публично подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2). Мы приветствуем смелое заявление премьер- министра Армении Никола Пашиняна по этому поводу от 22 мая и явную готовность Армении работать над делимитацией двусторонней границы. Мы также приветствуем заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 мая. Поскольку работа над этими деликатными вопросами продолжается, важно предпринять шаги для укрепления доверия, действовать добросовестно и проявлять лидерство для достижения решений по всем вопросам, касающимся всеобъемлющей нормализации>, - говорится в заявлении пресс-секретаря.

Напомним, что предстоящая встреча премьер- министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кишиневе 1 июня пройдет в пятистороннем формате с участием председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Маркона и канцлера Германии Олафа Шольца.

На саммит Европейского политсообщества в Кишинев приглашены 47 глав государств и правительств, а также председатели Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента. Саммит пройдет в Новоаненском районе в замке, расположенном недалеко от села Бульбоака. Сейчас в районе села идут масштабные работы по ремонту дорог и инфраструктуры.