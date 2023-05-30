Вторник, 30 Мая 2023 19:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 60-66 на пр. Баграмяна, подъезды 1-8 жилого дома 1 на пр. Комитаса, жилые дома 5А, 7, 7/2-7/4, 7-19, 22-26 на пр. Комитаса, 14, 16, 19, 21 на улице Вагаршяна, 9, 17-23, 28А на улице Сундукяна, 12, 13, 18, 20 на улице Кочара, 2-6 на улице Амбардзумяна, 38А на улице Гюльбенкяна, частные дома 3-47/3 на улице Кайенц;

11:00-15:00 частные дома 94-117 на 22-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 21, 26/2 на улице Нансена, 25, 27, 29 на улице Лвовяна, ясли-детский сад N238 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 12, 14, 18, 22, 28, 30 на улице Ленинградяна, 2, 4, 7 на улице Шинарарнери, абоненты-жильцы жилых домов 5, 12 на 1-ом переулке Маргаряна, 2 на 2-ом переулке, 9, 11 на улице Абеляна, 3 на улице Арзуманяна, улицы Сари Тага 24-27, жилой дом 27 на улице Абовяна, супермаркет “САС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Масис;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Ариндж;

11:00-17:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Мартин Стар”, ресторан ‘Кавказ”, воинская часть, собственники “Дж. Аветисян”, “С. Погосян”, “С. Овакимян”, “А. Арутюнян”, “Н. Торосян”, “С. Манукян”, ООО “Эва Мак”, “Папян ев Вординер”, “СЛЛ Газ”, кварталы “Ванаовит”, “Волоран”, ООО “АИСА”, станция сотового оператора ‘Виваселл-МТС”;

12։00-14։00 родильный дом города Абовян;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 села Гетик, Мартуни, воинская часть, стадион МО;

11:00-14:00 -жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Г. Нжде в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

11։00-16:00 улицы Зоравара Андраника, Джравазан, Шестакова в городе Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 17/1, 17/2, 17/3 на улице Абеляна, абоненты-жильцы жилого дома 23 на улице Шинарарнери, жильцы улиц Силикяна 1, 2, 3, 4, 5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа-интернат N10, школа N77, жилые дома 19/6, 41/5, 41/6, 50, 50/5, 80, 97/1, 120, 121, 200, 225/1, 356 у Шрджанцик Тоннеля, 5, 7, 7А на улице Адонца, 1, 2 на улице Толбухина, 118/1 на улице Папазяна, 15 на улице Мамиконянца;

11:00-17:00 жилые дома 60, 62 на улице Гюрджяна, школа N163 в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца, 44/3, 44/4 на улице Арташисяна, подъезды 1, 2 жилого дома 44/4а и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Масис;

в Армавирской области:

10:00-11:00 села Паракар, Таиров;

в Котайкской области:

11:00-16:00 село Агавнадзор, газозаправочная станция “Вива МАн”, дома отдыха ‘Мармарик”, “Алашкерт”, “Гюхакадемия”, учебная база ‘Манкаваржакан” (Педагогического), школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 жильцы-абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Г. Нжде в городе Чамбарак;

в Тавушской области:

10։30-11:00 и 15։00-15:30 улицы Усанохакан, Орджоникидзе, Мясникяна, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.