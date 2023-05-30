Вторник, 30 Мая 2023 18:57

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян вместе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым принял участие в панельной дискуссии в рамках форума GLOBSEC 2023 Bratislava Forum, где представил позицию Армении в переговорном процессе с азербайджанской стороной

В частности, Григорян коснулся международных механизмов по обеспечению прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, процесса демаркации армяно- азербайджанской границы и пограничной безопасности, а также вопросов, связанных с разблокированием региональных коммуникаций.

Секретарь подчеркнул необходимость конструктивной позиции Азербайджана в переговорном процессе, призвав воздержаться от максималистских устремлений.-