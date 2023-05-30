Вторник, 30 Мая 2023 18:51

АрмИнфо.Крайне разочаровывает, что Евросоюз в лице председателя Совета Европы Шарля Мишеля обращается к народу Арцаха (Нагорного Карабаха) термином <армяне, проживающие в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области >, игнорируя факт существования десятилетиями арцахской государственности, основанной на реализации основного и неотъемлемого права на самоопределение. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

Подобные формулировки, по его словам, не только ранят чувства народа Арцаха, но и оказывают деструктивное воздействие на процесс мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта, игнорируя права основного бенефициара - народа Арцаха.

"Игнорирование воли и интересов народа Арцаха, умышленное уклонение от использования термина "Нагорный Карабах" однозначно не способствуют мирным переговорам, проводимым по инициативе ЕС, а открывают путь к насильственному подчинению Арцаха, имеющего стабильный уровень демократии, армянофобскому и авторитарному государству - Азербайджану", - написал он.