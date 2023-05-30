Вторник, 30 Мая 2023 14:05

АрмИнфо.Очевидно, что открытие сухопутной границы с Турцией сокртит километры, издержки, но это большой политический процесс. Об этом сказал в очередном интервью министр территориального управления и инфрастуктур Армении Гнел Саносян.

Он заметил, что ведомство продолжает последовательную работу в контексте повышения качества дорожных инфраструктур. "Мы должны привести инфраструктуры в должное состояние, чтобы в случае подобной перспективы (открытии границы - Ред) последние были годны для использования", - подчеркнул министр.

При этом, Саносян заметил, что реконструкция дороги от моста Маргара была начата намного раньше, чем были озвучены заявления о намерении открыть границу с Турцией, поскольку межгосударственные дороги являются приоритетом для Министерства. А сам мост, по его словам, годен для эксплуатации. Единственной проблемой является, то, что конструкция моста узкая и движение по нему одностороннее, что предусматривает в случае открытия границы, установление очереди движения.

"Вопрос о расширении моста рассматривался, но это пока не эффективное решение. Если все пойдет к тому, что откроется граница и будет большой поток машин, правильное решние я вижу в строительстве нового моста", - сказал он.

Напомним, что специальный представитель Турции в переговорах по урегулированию отношений между Арменией и Турцией Сердар Кылыч в январе текущего года сообщил, что Армения и Турция достигли договоренности придать новый импульс работам по открытию границы для граждан третьих стран. "Относительно открытия границы для граждан третьих стран наш министр в своем выступлении упомянул, что достигнута договоренность о придании нового импульса работе по этому вопросу. Два министра пришли к этому соглашению, и мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки начать эксплуатацию моста Маргара", - сказал спецпредставитель Турции, представляя итоги встречи глав МИД Армении и Турции в Анкаре.

Дипломатические источники АрмИнфо, знакомые с ситуацией, ранее сообщали, что в середине лета армяно-турецкая граница уже начнет принимать граждан третьих стран. "Вероятно, с 1 июля текущего годa, если ничего не помещает, будет задействован контрольно-пропускной пункт на армяно-турецкой границе", - сказал диписточник, добавив, что за этим последуют остальные процессы, запущенные в рамках армяно-турецкой нормализации.

Напомним, что о запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. После этого прошло несколько раундов переговоров между спецпредставителями Армении и Турции.