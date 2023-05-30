Вторник, 30 Мая 2023 13:40

АрмИнфо. 30 мая подразделения вооруженных сил Азербайджана с применением стрелкового оружия и минометов нарушили режим прекращения огня на северном и восточном направлениях линии соприкосновения с Армией обороны Арцаха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО.

Согласно источнику, по предварительным данным, около 11:40 азербайджанская сторона выпустила 7 мин из миномета калибра 60 мм в сторону одной из позиций обороны. Армянская сторона потерь не имеет. О нарушении режима прекращения огня доложено командованию российских миротворческих сил. По состоянию на 13:00 30 мая ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная.