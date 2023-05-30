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 Вторник, 30 Мая 2023 13:02
Александр Аванесов

В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины

В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины

АрмИнфо. В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 30 мая одобрила поправки в законах  <О военной службе и статусе военнослужащего> и "Об обороне".

По словам министра обороны РА Сурена Папикяна, призываться на службу на добровольной основе будут женщины 18-27 лет.  До призыва женщины подают заявления в ближайший военкомат и после прохождения соответствующих процедур, в том числе, и медицинское освидетельствование, становятся военнослужащими. Они могут изменить свое решение о  поступлении на воинскую службу даже в день призыва, но после направления в воинскую часть служба для женщин станет обязательной.  Согласно предлагаемым поправкам, срок службы для женщин составит 6 месяцев, после чего они получат единовременную выплату в размере 1 млн драм.  В случае досрочной демобилизации по состоянию здоровья эта сумма будет разделена на 6 месяцев. Военнослужащие будут получать определенную зарплату и в течение самой службы. Размер оплаты пока не установлен, но она  будет учитывать минимальную потребительскую корзину с учетом предметов первой необходимости для прекрасной половины.

Призванные в армию женщины будут командированы в воинскую часть без возможности последующего перевода в другие части. В настоящее время строится специальное казарменное помещение в составе одной из учебных воинских частей. В нем будет располагаться женская рота, на основе которой будет создан женский батальон с перспективой формирования женского полка, командный состав также будет назначаться из женщин.

Папикян сообщил также, что с принятием поправок первый набор женщин может быть осуществлен уже в ходе зимнего призыва 2023 года. 

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