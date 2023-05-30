Вторник, 30 Мая 2023 13:00

АрмИнфо. Московская встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева при участии президента России Владимира Путина продемонстрировала, что между сторонами по-прежнему отсутствует атмосфера доверия. Об этом заявила эксперт по военно-политическим вопросам Армине Маргарян.

По ее словам, несмотря на большой объем проделанной работы, тем не менее, атмосфера доверия пока не сформирована. В частности, стороны не могут договориться вокруг вопросов, связанных с <красными линиями> и в ближайшее время по данным линиям вряд ли будет зафиксирован прогресс. Московская встреча, продолжила эксперт, продемонстрировала, что данная платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала: <Это не означает, что от нее следует отказываться, просто надо признать, что она сегодня недееспособна>.

Собственно, об этом, по мнению аналитика, свидетельствует и дискуссия, развернувшаяся в ходе саммита Высшего евразийского совета между Пашиняном и Алиевым, в которой принял участие и президент РФ. В ходе этой дискуссии глава Азербайджана выступал с такими тезисами, которые фактически сводят к нулю трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Армянская сторона, в свою очередь, указывала на наличие противоречий в том, что говорил Алиев, с тем, что зафиксировано в трехстороннем заявлении. И все это, продолжила Маргарян, заявлялось в присутствии президента РФ. На этом фоне, по мнению эксперта, даже вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций необходимо перенести на другие площадки.

Говоря о необходимости переноса площадки, эксперт отметила выступление Алиева, касающегося Зангезурского коридора, создание которого поддерживает Российская Федерация, на что последовала отрицательная реакция со стороны Пашиняна. Маргарян напомнила, что тот же Алиев, когда говорил об отсутствии проблем при определении терминологии в вопросе коридоров, в то же время в случае Лачинского коридора использовал слово <дорога>. <Для маленького диктатора - это была возможность на евразийской площадке продемонстрировать свою, так сказать, силу, что даже в таком формате он может говорить то, что не нравится армянской стороне. Между тем, в отличие от евразийской, на западной площадке он не использует понятие <коридор>, так как не позволяет себе подобного рода вольностей>, - сказала эксперт.

Маргарян считает важным зафиксировать то, что все, о чем говорил Алиев, совпадало с позицией российской стороны. <Очень важно, что этот разговор состоялся, и состоялся на евразийской площадке, что позволит избежать различного рода спекуляций в самой Армении, касающиеся того, что власти внутри страны говорят одно, а на переговорах совсем другое>, - подчеркнула эксперт.