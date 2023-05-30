Вторник, 30 Мая 2023 12:53

АрмИнфо.С 1 по 6 июня в Армении будет находиться известный американский шеф-повар, звезда кулинарного телешоу <Chopped> Аманда Фрайтаг. Об этом сообщает посольство США в Армении.

Согласно источнику, визит известного шеф-повара осуществляется в рамках совместной инициативы Посольства США и Программы кулинарной дипломатии. Аманда Фрайтаг примет участие в программе кулинарной дипломатии, направленной на продвижение устойчивой пищевой цепочки и кулинарного предпринимательства.

Родившаяся и выросшая в Нью-Джерси, Аманда Фрайтаг работала в различных ресторанах Нью-Йорка и многим известна как ведущая популярного американского кулинарного телешоу Chopped. Она также принимала участие в других кулинарных шоу, таких как "Iron Chef America", "Next Iron Chef", "Unique Eats", "Beat Bobby Flay" и других. <Стремясь сделать приготовление пищи более доступным, она написала кулинарную книгу <Шеф-повар по соседству> и недавно запустила цифровую серию Easy AF, в которой с помощью видеороликов демонстрирует, что самостоятельно готовить вкусную еду на кухне совсем несложно, и каждый может сделать это с удовольствием.

<Садясь за стол с людьми и делясь с ними хлебом, можно действительно достичь взаимопонимания и познакомиться с культурой страны, с ее ценностями и традициями. Мы рады приветствовать шеф-повара Фрайтаг в Армении и верим, что этот визит поможет начать важные разговоры о вопросах устойчивой пищевой цепочки и предпринимательства, укрепляя при этом армяно-американские связи", - сказала посол США в РА Кристина Куинн.

Визит шеф-повара также будет включать в себя мастер-классы и семинары с местными поварами и предпринимателями в области пищевой промышленности. Эти инициативы будут реализованы в сотрудничестве с фестивалем <Ереванские дни вина>, Академией кулинарного искусства <Еремян Прожект>, а также Центром креативных технологий <Тумо>.

Чтобы обсудить армянские традиции, связанные с едой, и подчеркнуть важность устойчивости пищевой цепочки, Фрайтаг также посетит ряд местных производителей продуктов питания, которые получили поддержку офиса USAID в Армении в рамках инициатив по развитию села. Планируется посещение и ряда винных компаний.

<USAID прилагает усилия со своими армянскими партнерами в направлении развития села, оказывая поддержку в сферах производства продуктов питания и агробизнеса. Мы рады, что в рамках визита шеф- повара Фрайтаг будут также представлены удивительные успехи армянских предпринимателей в пищевой сфере>, - говорит директор миссии USAID в Армении Джон Аллело.

За последние 30 лет USAID инвестировала в Армении $1,5 млрд в развитие экономики и демократии.