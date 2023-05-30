Вторник, 30 Мая 2023 10:07

АрмИнфо. При реализации любой программы важна правильная оценка потребности, а также тесное взаимодействие с исполнительной властью и законодательным органом. Об этом заявила председатель комиссии Национального Собрания РА по труду и социальным вопросам Эрикназ Тигранян на встрече с членами организации "Демократия Интернешнл".

По словам Тигранян, которые цитирует пресс-служба парламента, проблемы, которые будут возникать на практике, могут привести к необходимости законодательного регулирования, а это означает, что законодательный орган должен быть в курсе хода реализации проекта и возникших проблем, чтобы иметь возможность улучшить его путем законодательных изменений.

Глава армянского офиса <Демократия Интернэшнл> Джеймс Вассерстром представил финансируемую USAID программу <Защита, включение и расширение прав и возможностей>, которая направлена на улучшение жизни уязвимых групп посредством законодательных изменений, повышение качества услуг и активизацию сотрудничества между государственными субъектами и неправительственными организациями. <Цель проекта - помощь уязвимым группам в Армении. Мы хотим повысить потребности уязвимых групп, чтобы мы могли поддержать правительство в предоставлении качественных социальных услуг. Также важно, чтобы все услуги, которые должны получать уязвимые группы, были своевременными и подходящими>, - сказал Джеймс Вассерстром.

Отметим, что стартовавшая пятилетняя программа имеет 5 компонентов, которые направлены на социальную защиту людей в кризисных ситуациях.

Подробно представляя компоненты программы, глава армянского офиса коснулся политики и законодательных реформ, направленных на инклюзивность, защиту и расширение прав и возможностей, которые составляют первый компонент программы. Второй компонент направлен на внедрение улучшенных услуг по включению, защите и расширению прав и возможностей уязвимых групп. Третий компонент предусматривает расширенную защиту и включает в себя тех, кто подвергается насилию в результате военных действий. Четвертый компонент программы касается информирования, коммуникации и исследований в области политики и услуг в социальном секторе. Пятый компонент - адаптивная социальной защиты для преодоления последствий глобальных или внутренних кризисов.

Основным партнером проекта является Министерство труда и социальных вопросов РА. В рамках проекта будет оказана поддержка Министерству труда и социальных вопросов РА для внедрения системы оценки и мониторинга, а также для информирования и общественности. Также планируется поддержать подготовку образовательной повестки, будет сформирована многоотраслевая рабочая группа для поддержки процесса реформ в системе социальной защиты, а также для повышения голоса уязвимых групп.

В течение первого года проекта будет проведена оценка существующих потребностей в сфере обороны, которая также будет объединена с анализом гендерного равенства и социальной интеграции.

Вышеупомянутые исследования начнутся с июня текущего года, цель которых - понять, какие социальные услуги в настоящее время предоставляются целевыми для уязвимых групп, выявить пробелы и заполнить их. В сентябре будут готовы результаты опроса, которые будут иметь решающее значение для определения дальнейших программных приоритетов.

По словам Эрикназ Тигранян, многие неправительственные организации реализуют множество грантовых программ, но иногда они не дают четких результатов. В этой связи, она еще раз подчеркнула важность регистрации четких, ощутимых и видимых результатов.