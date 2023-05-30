Вторник, 30 Мая 2023 09:44

АрмИнфо.Международный Валютный Фонд готов сделать дополнительные инвестиции в экономику Армении и оказать дополнительную финансовую поддержку. Об этом в ходе встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

Как передает пресс-служба правительства РА, выразив полную поддержку политике действующих властей РА, Ваагн Хачатурян отметил, что на прошлой неделе произошли важные события политической жизни Армении, начиная со встречи в Брюсселе, после которой была четко выражена точка зрения правительства РА, согласно которой Ереван признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает того же от Азербайджана. <Думаю, это было очень важное заявление, а также доказательством того, что мы не просто произносим слова о мире, но и настроены на окончательное установление мира в регионе. Думаю, наш сосед тоже должен это понимать и ценить те шаги, которые Вы и правительство предпринимаете. В действительности то, на что сегодня идет правительство, я имею в виду те шаги, которые предпринимаются как внутри страны, так и в области внешней политики, направлены на это. Как вы знаете, я был в командировке и встречался с различными официальными лицами и моими коллегами в Катаре. Одна из самых важных встреч была с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Мне было приятно услышать ее точку зрения, которую я хочу донести и до Вас. Они воспринимают Армению как полноправного партнера, который выполняет свои договоренности и обязательства и который является надежным партнером с точки зрения финансовой стабильности и выполнения обязательств. В ходе нашей встречи мы также договорились, что будем продолжать работать в том же духе. Они готовы сделать дополнительные инвестиции, оказать дополнительную финансовую поддержку. То же самое мы отметили во время встреч с моим коллегой - эмиром Катара, они готовы и ждут наших предложений. Катар - очень динамично развивающаяся страна, которая добилась успехов за удивительно короткое время. Нам всем кажется, что это только ресурсная страна, но, по сути, по логике своего развития Катар - это страна с современной, высокотехнологичной, основанной на знаниях экономикой, и в ее лице у нас готовый партнер для сотрудничества. Хочу еще раз заверить Вас, что в рамках своих возможностей поддерживаю и буду поддерживать все реализуемые Вами программы, направленные на установление мира в регионе>, - заявил президент РА.

В свою очередь, премьер-министр РА, выразив признательность за оценки и согласие за прозвучавшие заявления, отметил, что подобного рода публичные встречи важны для того, чтобы и народ видел наличие институционального сотрудничества и взаимодействия между различными ветвями власти. <С другой стороны, очень важно, чтобы эти механизмы взаимодействия ветвей власти действовали эффективно. В этой связи могу засвидетельствовать, что между президентом, парламентом и правительством установилось очень конструктивное сотрудничество, что очень важно, особенно в этот период. Я также считаю важным, чтобы политика правительства была обсуждена с парламентом и президентом Республики, но, конечно, речь идет вовсе не об ответственности: правительство полностью берет и должно взять на себя ответственность, но и знать мнение важнейших институтов государства по этим вопросам также чрезвычайно важно. Я также рад констатировать, что на наших встречах, по сути, сформировалась такая традиция: сколько бы раз мы ни встречались до сих пор, мы всегда фиксировали неплохие экономические показатели в нашей стране. Хочу выразить надежду, что эта наша традиция никоим образом не изменится. В этой связи я также считаю важным наше сотрудничество с международными экономическими и финансовыми институциональными структурами, потому что мы очень ревностно относимся к авторитету Армении. Это действительно важно, потому что не все изучают страну во всех деталях. Во многих случаях они запрашивают мнение именно международных институтов или знакомятся с опубликованными ими мнениями. Так что, мы стараемся проявлять себя ответственным партнером>, - подчеркнул глава кабмина.

Что касается региональной ситуации, то, как заметил Пашинян, заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, как минимум вызывают вопросы. <Я думаю, что мы должны попытаться найти четкий ответ на вопрос, являются ли эти заявления отказом от достигнутых договоренностей. Я также думаю, что мы должны донести этот вопрос до наших международных партнеров, потому что в любом случае надежность договоренностей является важной предпосылкой, потому что когда достигаются договоренности, и они не выполняются, то проблема во всех видах отношений, в том числе международных и межгосударственных>, - подчеркнул премьер- министр РА.