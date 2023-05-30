Вторник, 30 Мая 2023 09:43

АрмИнфо.Руководство Азербайджана продолжает нарушать и игнорировать как достигнутые ранее договоренности, в том числе и положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г., так и основополагающие принципы международного права. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении.

Министерство иностранных дел Республики Армения обращает внимание международного сообщества на неоднократные воинственные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая, которые преследуют цель подорвать усилия Республики Армения и международных партнеров, направленные на установление мира, стабильности и безопасности в регионе. <Вопреки Уставу ООН, письменному обязательству воздерживаться от применения силы или угрозы силой, взятое Трехсторонним заявлением в Сочи 31 октября 2022г., аналогичным устным обязательствам, взятых на других площадках, а также продолжающимся переговорам по урегулированию двусторонних отношений, президент Азербайджана вновь угрожает Республике Армения применением силы, а населению Нагорного Карабаха - этнической чисткой>, - отмечается в заявлении.

Необходимо констатировать, подчеркивают авторы документа, что руководство Азербайджана продолжает нарушать и игнорировать как достигнутые ранее договоренности, в том числе и положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020г., так и основополагающие принципы международного права. Об упомянутом свидетельствуют слова президента Алиева о том, что, контролируя Лачинский коридор, Азербайджан подорвал связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Более того, в том же контексте Азербайджан открыто угрожает провести этническую чистку, если армяне Нагорного Карабаха не <извлекут уроки> из блокирования Лачинского коридора.

<К сожалению, нарушения достигнутых договоренностей и обязательств этим не ограничиваются. Вместо того, чтобы начать диалог с представителями Нагорного Карабаха в рамках международного механизма, президент Азербайджана угрожает им расправой и уголовным преследованием. В то же становится ясно, что Азербайджан не хочет решать существующие проблемы, а предпочитает двигаться вперед по принципу <нет армян Нагорного Карабаха, нет нагорно-карабахской проблемы>. Такой метод работы также противоречит логике текущих переговоров, в том числе подходам акторов, выполняющих посредническую миссию по урегулированию. Бесспорно, что признание территориальной целостности Азербайджана не может быть истолковано как полномочие на проведение этнической чистки против населения Нагорного Карабаха. Республика Армения обращает внимание международного сообщества, в том числе акторов, выполняющих посредническую миссию, на то обстоятельство, что президент Азербайджана своим заявлением готовит почву для очередного агрессивного действия против населения Нагорного Карабаха и лишения его права на свободную, безопасную и достойную жизнь на своей родине>, - сказано в заявлении.

Примечательно, что президент Азербайджана не только озвучивает геноцидальные угрозы в отношении населения Нагорного Карабаха, но и ставит под сомнение независимость и территориальную целостность Республики Армения. <Фактически, президент Азербайджана бросает вызов всему цивилизованному обществу, угрожая применением силы оккупировать новые суверенные территории Республики Армения. Более того, подчеркивается, что даже присутствие наблюдательной миссии ЕС вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном не может остановить стремление Азербайджана удовлетворить территориальные претензии к Армении. Армения уверенно стоит на своем пути к установлению мира в регионе. К сожалению, как видно из агрессивной риторики и действий руководства Азербайджана, это государство видит решение проблем не путем признания предусмотренной Алма-Атинской декларацией территориальной целостности Республики Армения и решения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, а путем угрозы и применения военной силы. Для предотвращения подобных развитий все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными и недвусмысленными оценками>, - призывает МИД РА