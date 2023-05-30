Вторник, 30 Мая 2023 09:42

АрмИнфо. Для достижения прогресса в направлении установления долгосрочного мира в регионе очень важно выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств. Об этом в ходе встречи с парламентской делегацией Аргентины, возглавляемой председателем группы дружбы Аргентина-Армения Гижермо Андрадой, заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В ходе встречи глава МИД РА указал на необходимость отказа со стороны Азербайджана от воинственной риторики, содержащей открытые угрозы территориальной целостности Республики Армения и решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Выразив признательность за принципиальные позиции, выраженные законодательным органом Аргентины в вопросах, имеющих ключевое значение для РА, Арарат Мирзоян подчеркнул важность непрерывных последовательных шагов со стороны международных партнеров. С обеих сторон подчеркивалось решение гуманитарных проблем, возникших в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением отметили активизацию сотрудничества между двумя странами и выразили готовность способствовать позитивной динамике углубления политического диалога. Обе стороны отметили, что этот первый за 31-летнюю историю дипломатических отношений визит дружественной группы может придать новый импульс дальнейшей активизации отношений в различных сферах. Собеседники также подчеркнули роль армянской общины Аргентины в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами.