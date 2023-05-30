Вторник, 30 Мая 2023 09:20

АрмИнфо.В Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 10 по 24 мая 2023 года состоялась 216-я сессия Исполнительного Совета ЮНЕСКО. Исполнительный Совет ЮНЕСКО является основным решающим органом организации, ответственным за принятие стратегических решений и надзор за ее деятельностью.

Во время этой сессии рассматривались и обсуждались различные вопросы, связанные с мандатом и приоритетами ЮНЕСКО. Участники сессии включали представителей государств-членов ЮНЕСКО, экспертов и делегатов, а также руководство организации. В течение двух недель обсуждались и принимались решения по различным вопросам, которые имеют важное значение для деятельности ЮНЕСКО и ее целей в области культуры, образования и науки.

На этой сессии при поддержке и соавторстве Туркменистана Исполнительный Совет ЮНЕСКО одобрил следующие решения включенные в повестку дня: