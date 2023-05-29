Понедельник, 29 Мая 2023 22:19

АрмИнфо.Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанные 28 мая, в очередной раз содержали явные угрозы в отношении народа и властей Арцаха, попирая общеизвестные нормы международного права и принятые со стороны Азербайджана международные обязательства. С таким комментарием выступило сегодня Управление по связям общественностью и СМИ Национального Собрания Республики Арцах.

В нем отмечается, что и в этот раз, требуя расформирования демократически избранных народом Арцаха органов - президента, Национального Собрания и других государственных институтов, руководитель Азербайджана в очередной раз доказал, что готов с применением силы и угрозы силы продолжить реализацию политики этнических чисток народа Арцаха и захвата территорий. Это также еще раз доказывает, что народ Арцаха не может жить в составе Азербайджана по причине экзистенциальных опасностей, исходящих из политики армянофобии.

Народ Арцаха выбрал путь самоопределения, суверенитета и государственного строительства, столпами которого являются президент и Национальное Собрание. Поэтому, говорится в комментарии, мы решительно осуждаем подобные посягательства в отношении права на самоопределение, суверенитет и безопасность народа Арцаха, нападки на мир в регионе и угрозы возобновления военных действий.

Обращаясь ко всем субъектам международного сообщества, в том числе к Российской Федерации и Республике Армения подписавших трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 г., а также ко всем субъектам, заинтересованным в мире и стабильности в регионе, мы ожидаем их практических и активных действий по устранению почти полугодовой блокады Арцаха и недопущению причинения Азербайджаном нового вреда народу Арцаха, новых преступлений, в том числе возможной военной агрессии. Обязанность международного сообщества также состоит в том, чтобы гарантировать безопасность народа Арцаха, который не представляет никакой угрозы международному миру и просто стремится жить свободно и достойно на своей родной земле, основываясь на основополагающих нормах международного права.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Республике Арцах проведением спецоперации. <Для восстановления суверенитета на территории Нагорного Карабаха Азербайджан готов провести любую операцию>, подчеркнул Алиев. "Всем хорошо известно, что сегодня у нас есть возможность провести любую операцию в том регионе. Поэтому "парламент" должен быть распущен, элемент, называющий себя "президентом", должен сдаться, все "министры", "депутаты" и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае для них могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии", - заявил Ильхам Алиев.