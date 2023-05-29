Понедельник, 29 Мая 2023 20:12

АрмИнфо.Подтвердились нехитрые прогнозы, что от московской встречи Пашиняна, Алиева и Путина не стоило ожидать какого-либо прорыва, а уж, тем более, подписания мирного соглашения. Об этом в своем Телеграм-канале написал известный политолог Аркадий Дубнов.

По его словам, враждующие лидеры разговаривали между собой либо в широком кругу президентов стран-членов ЕАЭС, либо в присутствии Путина. Последняя встреча заняла всего 20 минут и есть искушение заметить, что это все, что мы должны знать об очередном этапе мирного процесса между Баку и Ереваном.

Впрочем, подчеркнул аналитик, об этом предупреждал, как армянский премьер Пашинян за пару дней до отлета в Москву, так и те, кто внимательно следит за процессом. <Тем не менее, сказать, что встреча оказалась совсем уж бесполезной, я бы не стал. Если Путин приглашал Алиева выступить на саммите ЕАЭС, членом которого он не является, и более того, подчеркивает, что Азербайджан - самодостаточное государство и не нуждается в этом, то должна была быть какая-то иная цель у российского президента, чтобы в очередной раз <угостить> Алиевым своих союзников. Полагаю, она выглядит достаточно прозрачной: еще раз продемонстрировать, что Москва по-прежнему является центром всего постсоветского пространства, и без ее участия там невозможно решить ни одну проблему, ни один конфликт: Вот и армяно-азербайджанский, смотрите, как будто говорит Путин, - мы сейчас все вместе здесь все обсудим, и постараемся по- хорошему договориться, в конце концов, мы люди не чужие и должны помогать друг другу:>, - написал Дубнов.

Говоря о реакции Пашиняна на слова Алиева о т.н. <Зангезурском Коридоре, Дубнов отметил, что Пашинян понимал, причём, возможно, в отличие от прочих присутствующих VIP- персон, что Алиев намекал на свои претензии по контролю над Зангезурским транспортным коридором, проходящим через Сюникскую область Армении и соединяющим Азербайджан со своим анклавом Нахичеванью. Ереван готов открыть этот коридор при условии, что он останется под армянской юрисдикцией. Этот спор является одним из главных камней преткновения между Баку и Ереваном в ходе мирного процесса. И тут вдруг Алиев как бы между прочим, обронил фразу, мол Путин разделяет позицию Баку. Пашинян был явно растерян: <я ничего не слышал про это:>.

Пожалуй, этот момент стал главным нервным контрапунктом всей встречи, ведь тогда становилось понятным упорное нежелание Москвы заставить Баку разблокировать Лачинский коридор и вообще, отвечать на призывы Еревана дать политическую оценку аннексии Азербайджаном части армянской территории вокруг Сюника. Именно это нежелание Москвы, как мы помним, и стало причиной прошлогоднего отказа Пашиняна подписать итоговое заявление саммита ОДКБ в Ереване, на котором сам Пашинян и председательствовал.

Между тем, как заметил Дубнов, тема ОДКБ и заявленной готовности Армении выйти из Организации вообще не звучала на вчерашней встрече. И можно предположить, почему: Ведь результатом перепалки между Алиевым и Пашиняном стал не только отказ от их двухстороннего рандеву, которое планировалось, но после этой перепалки стало бы бессмысленной тратой времени. Более важным итогом стало объяснение, которое вынужден был Путин сделать Пашиняну, что Россия по-прежнему поддерживает зафиксированную в трехстороннем заявлении позицию по Лачинскому коридору. Можно ли это понимать, что Москва будет теперь настаивать на разблокировке Лачина? Возможно: А раз так, то демарш Пашиняна с угрозой выйти из ОДКБ, впрочем, не упоминающийся в публичном пространстве, в некотором отношении сыграл свою роль. Другое дело, что не прозвучала, тоже публично, другая тема, - безопасность Армении, которую ОДКБ, по мнению Еревана не обеспечивает. И как не скрывает сам Пашинян, в случае выхода из ОДКБ, он будет обсуждать, - впрочем, уже обсуждает - эту тему с американцами.

Понятно ведь, что в случае выхода из ОДКБ, Армения развязывает себе руки, освобождаясь от обязательств, согласно уставу Организации, не дислоцировать на своей территории военные инфраструктуры третьих стран без согласования с партнерами.

Итогом прений стало решение о скорой встрече в Москве вице-премьеров трёх стран, чтобы обсудить <технические детали> разблокировки транспортных коммуникаций, чтобы снять <не зачищенные пока вопросы>, по выражению Путина.

Вместе с тем, по мнению Дубнова, не исключено, что Путин в ходе двухстороннего рандеву с Пашиняном дал и какие-то другие обещания по гарантиям безопасности Армении. Забавно, что в ходе этой встречи, Путин говорил о <наших армянских друзьях>, но об <Азербайджане>: Кроме того, он поблагодарил армянского премьера за его согласие на приглашение Алиева на саммит ЕАЭС: Ни разу против обыкновения, Путин не стал и обвинять Запад в стремлении своим вмешательством в мирный процесс на Южном Кавказе выставить Россию из региона, не упомянул он и о двух раундах армяно-азербайджанских переговорах, состоявшихся в мае, один за другим, в Вашингтоне и Брюсселе, и о следующей встрече Алиев-Пашинян, намеченной на 1 июне в Кишиневе в рамках большой европейской встречи лидеров.

<Это важно, поскольку оставляет Москве возможность быть одним из основных мирных посредников вместе с западными странами. С другой стороны, в Кремле до последних дней настаивали, что мирное решение конфликта возможно только на основе трехстороннего документа, то есть, без вмешательства <деструктивного> Запада. Как расценивать в этой связи только что прозвучавшую новость, озвученную послом Азербайджана во Франции о том, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном может быть подписано уже на следующей неделе в Кишиневе, сказать трудно. Не исключаю, что это может быть элементом давления на Ереван, мол, открылось окно мирных возможностей, не упустите, иначе мы решим свои вопросы по-другому>, - отметил политолог.