Понедельник, 29 Мая 2023 19:50

АрмИнфо.Впервые в Армении В Армении впервые проводится футбольный Детско-юношеский лагерь Миланской академии, который открывает свои двери перед 160 подростками из областей страны, предоставляя им возможность тренироваться с лучшими футбольными тренерами мира. Для этого в Армению прибыли тренеры Миланской академии Клаудио Зола, Амадео Каталдин, Лео Мозесон и Вирио Перелли. Пресс- конференция, посвященная старту работы этого лагеря в Армении, состоялась 29 мая с.г.

К этой благотворительной инициативе Америабанка по приглашению в Армению тренеров и международного лагеря Милана присоединились ведущие бренды - Team Telecom Armenia, Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) и группа компаний "Ташир". Лагерь проводиться под девизом "Вместе забьем сегодня завтрашний гол".

Лагерь предназначен для мальчиков и девочек в возрасте 6-16 лет из регионов Армении, и проводится в две смены - с 28 мая по 1 июня и с 3 по 7 июня. Как сообщила директор по линии маркетинга и коммуникаций Америабанка Ребекка Акопян, академия делилась своим опытом во многих странах мира и впервые проводит лагерь в регионе. Она подметила, что привлечение детей из областей является продолжением многолетних усилий компании в направлении обучения этих детей. "Учитывая важность формирования среди областных жителей более оптимистичного настроя и активности, мы сочли, что привлечение детей из регионов также будет иметь символическое значение", - сказала она, подчеркнув, что в дальнейшем при запуске подобных проектов будут привлекаться также дети из Еревана, но в данном случае из-за лимитированного числа участников предпочтение было решено отдать детям из областей. Координатор и организатор Детско-юношеского лагеря Миланской академии Лука Амадеси рассказав о том, что лагерь впервые был организован в 1998 году, и в этом году 7 тыс. детей примут участие в лагерях по всему миру, отметил: "Редко лагеря проводятся в таких прекрасных местах". Он сообщил, что лагерь в Армении будет проходить в две смены по 5 дней, тренировки будут проходить утром и вечером, каждая группа примет участие в 10 тренировках. При этом он подчеркнул, что лагерь открыт для детей от 6 до 16 лет вне зависимости от их футбольных навыков и возможностей. "За 10 дней невозможно подготовить чемпионов, но наша основная цель - привить им знания и навыки, необходимые для дальнейшего самостоятельного развития и движения вперед по пути футбола. Вполне возможно, что из них только 1% в будущем станут профессиональными футболистами, но наша цель не только тренировки и подготовка, а готовность сформировать человека", - заявил он, подчеркнув, что тренеры более чем удовлетворены уровнем участия детей

- они вдохновлены своими действиями. Главный тренер, директор по технической части Детско-юношеского лагеря Миланской академии Клаудио Зола со своей стороны добавил, что в ходе лагеря тренеры передадут детям знания и навыки о футболе. Он обратил внимание на то, что среди участников в лагере впервые видит почти равное соотношение между мальчиками и девочками.

Коммерческий директор Team Telecom Armenia Карен Шабоян в свою очередь заметил: "Есть стереотип, что армяне несильны в командных видах спорта, а более успешны в индивидуальных. Но мы хотим сломать этот стереотип и убеждены, что достигнем больших успехов в командных видах спорта.Это еще один шаг продвижения в Армении футбола в качестве самого командного спорта, внедрения новых подходов, приглашения международных тренеров".

Начальник отдела информации и связей с общественностью ЗММК Араик Маргарян назвал Лагерь окном возможностей для детей, которое хотя бы для одного из них станет дверью в мир европейского футбола.

Исполнительный директор футбольного клуба (ФК) "Арарат-Армения", группы компаний "Ташир" Грачья Погосян выразил надежду, что: "Большее число подростков, участвующих в проекте, сможет получить международный опыт, играть за рубежом и достигнуть своих целей".

Отметим, что официальные лагеря AC Milan, признанного лучшим клубом всех времен по версии World Soccer Poll, ежегодно в июне, июле и августе принимают тысячи молодых людей из Италии, США, Канады, Великобритании, Германии, Китая, Японии и десятков других стран. В Детско-юношеском лагере Миланской академии тренировались порядка 200 тыс. подростков из Италии, Великобритании, Германии, Китая, Японии, Таиланда, Канады и десятка других стран.