Понедельник, 29 Мая 2023 19:33

АрмИнфо. Азербайджан в Бердзоре (Лачин) стер с лица земли Мемориал Славы, увековечивающий память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил на своей страничке в Twitter Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян.

Выразив недоумение этим откровенным актом государственного вандализма, Симонян поинтересовался риторически: «Интересно, будет ли реакция на уничтожение памятников посвященных павшим в ВОВ, репортажи или ток шоу, где патриоты будут рвать и метать за осквернение нашей великой победы?! Ну или может привычно обойдемся призывом сторонам соблюдать сдержанность, а? Двойные стандарты, глупость и алчность, а дальше удивленное выражение лица, вопрошающее - а что и когда все-таки пошло не так?!».