Понедельник, 29 Мая 2023 18:51

АрмИнфо. В Министерстве образования, науки, культуры и спорта считают необходимым присвоить селу Хндзореск (Сюникская область) статус музея-заповедника. Об этом было заявлено в рамках визита рабочей группы МОНКС в Хндзореск, где последние посетили могилу легендарного армянского полководца Мхитара Спарапета, и были даны поручения касательно строительных работ на охраняемых территориях.

Кроме того, делегация посетила село Тех, где ознакомилась с ходом работ по реконструкции церкви Святого Геворга, что осуществляется при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта. Было отмечено, что работы идут согласно установленному графику и будут завершены в текущем году.

Рабочая группа совершила также визит в Вайоцдзорскую область, в частности в село Орс, в котором расположен Дворец князя Чесара Орбеляна (<Чесари дарпас> - ворота Чесара), датируемый XIII веком и полуразрушенная церковь. Эксперты указали на необходимость проведения раскопок на данной территории, после которых будет разработан проект по восстановлению памятников культуры.