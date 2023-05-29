Понедельник, 29 Мая 2023 18:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 33, 36 на улице Арабкира, 22-34 на улице Бабаяна, все абоненты на улицах Лукашина 1, 2, 3, Зограпа, Чахуджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 4, 9 на улице Эстонакан, 15, 17, 21, 23 на улице Абеляна;

11:00-15:00 частные дома 77-106 на 26-ой улице Нор Ареша, частные дома на 3-ем и 4-ом переулках Димитрова, 19-41 на 5-ом переулке;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, 35 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Масис;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично улицы Таманцинер, Мшецу, Камо в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Дзорахбюр;

11:00-16:00 2-ой микрорайон Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 все абоненты (жильцы и не жильцы) улицы Гарегина Нжде в городе Чамбарак;

12։00-16:30 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В. Мамиконяна, Шаумяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и жители-абоненты; банки ‘ВТБ”, “АКБА”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция ''Ирина-Инесса”, станции операторов “Виваселл-МТС'', “Юком” в городе Варденис;

в Ширакской области:

11։00-17:00 села Зоракерт, Цахкут, Дарик, Гарнарич, Шахик, Егнаджур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

11։00-16:00 село Мецаван;

11։00-17:00 села Лорут, Марц.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 60-66 на пр. Баграмяна, подъезды 1-8 жилого дома 1 на пр. Комитаса, жилые дома 5А, 7, 7/2-7/4, 7-19, 22-26 на пр. Комитаса, 14, 16, 19, 21 на улице Вагаршяна, 9, 17-23, 28А на улице Сундукяна, 12, 13, 18, 20 на улице Кочара, 2-6 на улице Амбардзумяна, 38А на улице Гюльбенкяна, частные дома 3-47/3 на улице Кайенц;

11:00-15:00 частные дома 94-117 на 22-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 21, 26/2 на улице Нансена, 25, 27, 29 на улице Лвовяна, ясли-детский сад N238 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 12, 14, 18, 22, 28, 30 на улице Ленинградяна, 2, 4, 7 на улице Шинарарнери, абоненты-жильцы жилых домов 5, 12 на 1-ом переулке Маргаряна, 2 на 2-ом переулке, 9, 11 на улице Абеляна, 3 на улице Арзуманяна, улицы Сари Тага 24-27, жилой дом 27 на улице Абовяна, супермаркет “САС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Масис;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Ариндж;

11:00-17:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Мартин Стар”, ресторан ‘Кавказ”, воинская часть, собственники “Дж. Аветисян”, “С. Погосян”, “С. Овакимян”, “А. Арутюнян”, “Н. Торосян”, “С. Манукян”, ООО “Эва Мак”, “Папян ев Вординер”, “СЛЛ Газ”, кварталы “Ванаовит”, “Волоран”, ООО “АИСА”, станция сотового оператора ‘Виваселл-МТС”;

12։00-14։00 родильный дом города Абовян;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 села Гетик, Мартуни, воинская часть, стадион МО;

11:00-14:00 -жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Г. Нжде в городе Чамбарак;

в Лорийской области:

11։00-16:00 улицы Зоравара Андраника, Джравазан, Шестакова в городе Алаверди.