Понедельник, 29 Мая 2023 18:50

АрмИнфо.Генеральный секретарь Министерства внутренних дел РА Ара Фиданян не согласен с бытующим мнением о том, что в результате реформ в системе Полиции увеличилось количество резонансных дел.

В беседе с журналистами 29 мая Фиданян отметил, что Полиция находится в постоянном процессе реформ, что обусловлено целым рядом обстоятельств, будь то новые правовые регулирования, новые технические средства и т.д. По этой причине, отметил Фиданян, увязывать резонансные дела с процессом реформ просто неуместно. <Нельзя утверждать, что отныне больше нет возможности продолжить процесс реформ, но очевидно одно: на сегодняшний день в результате реформ можно зафиксировать серьезные положительные подвижки>, - подчеркнул генсек МВД.

Отвечая на вопрос о том, что накануне в комплексе Сардарапат сотрудник полиции пытался <убедить> гражданина в важности поддержки провластных взглядов, Фиданян заметил, что не может комментировать подобный частный случай, поскольку впервые слышит об этом. <В любом случае полиция всегда выполняла возложенные на нее функции, а именно поддержание общественного порядка и безопасности>, - заявил Фиданян, призвав не разделять <красных беретов> от других сотрудников правопорядка. Имеются многочисленные факты, свидетельствующие о том, что при превышении должностными полномочиями проводились не только служебные расследования, но и уголовные дела. Порядка 45 человек в течение 2023 года были уволены из полиции.

В рамках реформ Фиданян указал на формирование полицейской гвардии, которая включит в себя внутренние войска и службу государственной охраны. Планируется также внедрить совершенно новую модель, связанную с управлениями МВД. В частности, в Ереване вместо управления будут подразделения уголовной полиции, которые будут заниматься раскрытием исключительно тяжких и особо тяжких преступлений. А вместо отделов будет действовать муниципальная полиция, которая будет заниматься расследованием преступлений средней и легкой тяжести.