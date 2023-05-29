Понедельник, 29 Мая 2023 18:49

АрмИнфо.В рамках возбужденного Следственным комитетом Армении уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков по каналам <Telegram> проведена серьезная работа, о чем будет объявлено публично в ближайшее время. Об этом 29 мая в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА годового отчета о выполнении госбюджета страны 2022 года заявил министр внутренних дел РА Ваге Казарян.

По его словам, в 2021 году в главном управлении уголовной полиции открыт отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков через Интернет. По словам министра, работа данного отдела уже дает положительные результаты. Казарян подчеркнул, что на данный момент в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков через интернет посредством <Телеграм-канала>. <Мы проделали серьезную работу, связанную с этим. И вы об этом услышите в ближайшее время", - сказал Казарян, добавив, что в рамках возбужденного уголовного дела проходят 250 человек.