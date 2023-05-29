Понедельник, 29 Мая 2023 16:40

АрмИнфо. 25 мая на большом экране кинотеатра «Москва» состоялась официальная премьера второго фильма документального киноцикла «Воля к вставанию с колен» - фильм об самопознании и самоидентификации армянского народа.

На церемонии показа фильма присутствовали общественные и культурные деятели страны, представители финансовой и судебной систем, международных организаций и фондов. Первый и второй фильмы «Воля к вставанию с колен» уже доступны на социальной платформе АраратБанка в YouTube.

Основной целевой аудиторией первого фильма были дети школьного возраста, которым была предоставлена ​​возможность погрузиться в малоизученные страницы армянской истории и проанализировать исторические пробелы вместе с автором. Посыл второго фильма – самопознание. Оно относится к будущему и под дивизом «Культура, вера, цель», определяет условия для правильного изучения армянской истории.

«То что премьера фильма прошла в мае месяце не случайно, ведь именно в эти дни наш народ одержал ряд исторических побед и объединился ради одной цели», — говорят организаторы мероприятия.

Автор и режиссер серии фильмов Ваге Сукиасян утверждает, что идея такой серии фильмов возникла в 2015 году, когда он и историк Артак Мовсисян хотели снять серию фильмов, в которых бы отражалась важность сохранения национальных ценностей.

Как и в первом фильме, здесь заслуженный артист РА Артур Карапетян, взяв на себя роль историка, представляет исторические события и анализирует их вместе со зрителем.

Авторы музыки к фильму — музыковед, пианистка Гисане Палян и гитарист Карен Арзуманян (рок-группа «Империя»), автор сценария — Лилит Барсегян, главный продюсер — член правления банка «Арарат» Нарек Бегларян.

Фильм снят в рамках программы корпоративной социальной ответственности АО "АРАРАТБАНК" на совершенно безвозмездной основе.

Напомним, что пробные просмотры первого фильма были организованы в школах ряда армянских общин Армении и Диаспоры как альтернативный способ представления эпизодов истории. Затем в сотрудничестве с Фондом "КЗНАК" было подготовлено учебно-методическое пособие на примере первого фильма «Воля к вставанию с колен», которое будет представлено в образовательных учреждениях Армения и Республики Арцах, а также в образовательных центрах зарубежных диаспор.

«Это уникальное партнерство между частным и государственным секторами. Мы очень рады, что сделали инвестиции в образование в рамках программы корпоративной социальной ответственности, что, безусловно, является одной из гарантий стабильного будущего», - сказала Анна Аллахвердян, советник исполнительного директора АраратБанка по связям с общественностью.