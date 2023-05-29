Понедельник, 29 Мая 2023 14:31

АрмИнфо.Азербайджан уже не первый раз угрожает народу Арцаха после трехстороннего заявления о прекращении огня. Мы видели и продолжаем видеть проявления агрессии в виде локальных боевых действий, блокады, энергетического и иного давления. На этот раз президент Азербайджана добавил незаконные требования к избранным властям народа Арцаха. Об этом агентству "Арцахпресс" заявила пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

По ее словам, буквально несколько дней назад президент Республики Арцах Араик Арутюнян призвал народ и власти Азербайджана положить конец политике ненависти и геноцида в отношении народа Арцаха, искренне принять установленный международным правом принцип равенства народов и права титульного коренного армянского народа на Арцах. Вместе с тем Арутюнян выразил готовность начать диалог в международном формате, опираясь на нормы и принципы международного права, прежде всего на принципы равноправия и самоопределения народов, неприменения силы и угрозы применения силы, мирное урегулирование споров и принципы территориальной целостности. <Азербайджан уже не первый раз угрожает народу Арцаха после трехстороннего о прекращении огня, мы видели и продолжаем видеть проявления агрессии в виде локальных боевых действий, блокады, энергетического и иного давления. На этот раз президент Азербайджана добавил незаконные требования к избранным властям народа Арцаха. Президент и Национальное Собрание обладают первичным мандатом народа Арцаха, избираемого на демократических началах и на основе Конституции Республики Арцах. И президент Азербайджана прекрасно понимает, что основным источником субъектности Арцаха являются эти государственные институты, и, по сути, такими требованиями он признает легитимность и важность этих институтов.

Наряду с активными международными усилиями, направленными на обеспечение прочного мира на Южном Кавказе, неоднократные угрозы президента Азербайджана народу и государственности Арцаха направлены на подрыв перспективы эффективности этих усилий.

Еще раз подчеркнув, что Азербайджан не соблюдает никаких международных принципов и обязательств, Араик Арутюнян подтверждает положения своего послания от 23 мая, адресованного сторонам трехсторонней декларации и Совету Безопасности ООН.