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АрмИнфо. Ереванский книжный фестиваль (Yerevan Book Fest ) в этом году прошел с 25 мая по 27 мая в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна. Согласно уже сложившейся традиции, в день закрытия фестиваля состоялся литературный конкурс и награждение литераторов в номинациях <Проза>, <Поэзия>, <Драматургия> и <Детская литература>.
В состав жюри вошли поэтессы Арпи Восканян, Асмик Симонян, литературоведы Аркменик Никогосян, Кристине Ованнисян, прозаики Артавазд Егиазарян и Сусанна Арутюнян. Согласно оценке последних, которые читали конкурсные произведения, не зная имен авторов, лучшими прозаиками Армении в 2023 году были признаны Норайр Саргсян и Геворг Тер- Габриелян, в номинации "Поэзия" победителем стал Геворг Туманян, Алис Ованнисян стала Лауреатом в номинации "Детская литература", и лучшим драматургом оказался Самвел Косян. В этом году жюри учредило также специальный приз, которого удостоился писатель Армен Захарян. Отметим, что на звание лучшего прозаика Армении претендовало 43 человека, за титул лучшего поэта соревновалось 48 человек, за первенство в сегменте "Драматургия" - 10 человек, а число заявок по части детской литературы составило 17.
Напомним, что в этом году в Yerevan Book Fest приняли участие известные писатели, как из Армении, так и других стран, в частности, из России, Грузии, Италии, Греции. В качестве специальных гостей были приглашены Татьяна Толстая, Армен Захарян, Арам Пачян, Клаудио Поцани.
По традиции основными составляющими YBF стали выставка-ярмарка книг с обязательной скидкой (от 20% до 50%), презентации, панельные дискуссии, мастер- классы, эксклюзивные встречи с зарубежными писателями, концерты и т.д. Впервые Ереванский книжный фестиваль прошел в 2017 году
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|Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся через неделю - Путин
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