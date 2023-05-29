Понедельник, 29 Мая 2023 14:00

АрмИнфо.Подписание Пашиняном <мирного> документа равносильно предоставлению Азербайджану карт-бланша для безнаказанного завершения своей миссии по искоренению в Арцахе всех армян. С таким заявлением выступл сегодня Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU).

В заявлении отмечается, что Союз, как и многие армяне Армянского мира, отвергает обоснованность предоставления гражданам Арцаха возможность гарантировать свою безопасность и права в рамках своего согласия на суверенитет Азербайджана над народом Арцаха.

<В то время как все армяне хотят стабильности, мира и безопасности для Армении и региона, мы глубоко обеспокоены перспективой того, что Армения отдаст судьбу армян Арцаха врагу, который не знает пределов в достижении своей двойной цели по искоренению армян в Арцахе и гегемонии в регионе, что ставит под угрозу суверенитет самой Армении. Особую тревогу вызывает заявление Азербайджана о том, что ни одной стране, включая Армению, не будет позволено стоять на пути достижения его целей в отношении населения Арцаха, сигнализируя о том, что блокада, гуманитарный терроризм и культурный геноцид в Арцахе являются честной игрой.

<История этого конфликта за последние 30 лет показывает, что Азербайджан никогда не был честным партнером по переговорам>, - заявил президент AGBU Берч Сетракян. <Азербайджан не соблюдает ни одного международного договора, конвенции, соглашения или закона, касающихся народа Арцаха. Неустанная антиармянская публичная риторика Ильхама Алиева, неспровоцированные военные агрессии против мирных армянских общин и лишения тысяч армян в Арцахе из-за безжалостной экономической блокады, являются достаточными доказательствами этого>, - заявил он.

В Заявлении, в частности, отмечается, что на протяжении 30 лет народ Арцаха пытался реализовать свое право на самоопределение, предоставленное второй статьей Устава ООН и принципами Минской группы ОБСЕ. Самоопределение является единственным приемлемым курсом действий, и мировое сообщество должно активизироваться, чтобы, наконец, довести этот процесс до конца. В связи с этим AGBU призывает все международные организации поддержать право народа Арцаха на самоопределение, в противном случае он будет и дальше подвергаться этнической чистке со стороны Азербайджана, который последовательно и безоговорочно отказывается от урегулирования вопроса. Отметим, что Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU) - крупнейшая в мире некоммерческая организация, занимающаяся защитой армянского наследия через образовательные, культурные и гуманитарные программы. Каждый год AGBU стремится изменить жизнь 500 000 человек в Армении, Арцахе и армянской диаспоре. С 1906 года AGBU остается верным одной главной цели: создать основу для процветания всех армян.