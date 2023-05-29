Понедельник, 29 Мая 2023 11:41

АрмИнфо. Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян отреагировал на заявление премьера Никола Пашиняна, прозвучавшее 22 мая в ходе пресс-конференции о том, что еще до подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. по настоянию Еревана из текста были изъяты два положения, одно из которых касалось анклавов, второе - коридора через армянскую территорию.

Ряд коллег в армянском в правительстве не разделяли эту позицию и призывали подписать документ вместе с вопросом об анклавах. Впоследствии эти же люди обвинили власти в предательстве и требовали его отставки, отметил тогда Пашинян.

В своем заявлении экс-глава оборонного ведомства представил некоторые подробности, отметив: <Сегодня, с учетом вызовов, с которыми столкнулись Армения и Арцах, не раскрывая скобок, представлю некоторые детали. По итогам совещания, состоявшегося вечером 9 ноября 2020 года он (премьер-министр Армении - ред.) принял решение не подписывать предложенный вариант заявления, поручив мне, министру ИД и главам других ведомств только передать его позицию российским коллегам. До получения данного поручения, в районе 18:30 Азербайджан с территории Нахиджевана поразил российский вертолет, и поскольку полная информация о случившемся была недоступна, прямо в приемной премьер-министра у меня состоялся довольно тяжелый разговор с российским коллегой>.

После того, как стало известно, что вертолет сбит азербайджанской стороной, по словам экс-министра, он на протяжении примерно четырех часов обсуждал с российским коллегой вопросы, связанные с <анклавами>, находящимися в сотнях километров от зоны конфликта, размещением миротворческих сил, нахождением армянских сил на позициях, занимаемых на момент вступления в силу режима прекращения огня, с шириной Лачинского коридора и др. <Окончательный вариант согласованного документа - без упоминания <анклавов> - был представлен премьер-министру Армении>, - отметил экс- министр.

<И на вопрос, регулярно поднимаемый депутатами Национального Собрания и журналистами, о том, что, если было согласовано, что армянские войска останутся на занимаемых позициях по состоянию на 9 ноября 2020г., почему не был выполнен этот пункт и почему не закрыт вопрос <анклавов>, подчеркну, - то, что произошло после 20 ноября 2020 года

- моей отставки, в частности отвод наших частей с занимаемых ими позиций в Сюнике, а также возвращение в повестку дня вопроса об анклавах, не имеет никакого отношения к достигнутым мной договоренностям в качестве министра обороны Республики Армения.

О других подробностях я могу говорить только в парламентской комиссии по расследованию (44-дневной войны - ред.), с условием участия в открытом заседании премьер-министра Армении, чтобы в дальнейшем эти факты никем не искажались и не передергивались>, - отметил в своем заявлении Тоноян.

Отметим, Тоноян обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов и на данный момент содержится в следственном изоляторе СНБ. Ранее стало известно, что экс- министр обороны Армении исключает свое участие в работе парламентской комиссии по расследованию в основном из-за того, что информация о 44-дневных боевых действиях, предшествующих и последующих событиях классифицирована, и он не может ознакомиться из-за безосновательного и незаконного нахождения под арестом. Давид Тоноян отметил также, что для того, чтобы представить комиссии точные данные и факты, нужно располагать соответствующей информацией, между тем, он с 20 ноября 2020 года не имеет отношения к деятельности оборонного ведомства, кроме того, 1 год и 7 месяцев находится "в изоляции по надуманному делу". Экс-министр выразил также сомнение в непредвзятости главы комиссии по расследованию Андраника Кочаряна, "с учетом его безответственных заявлений в его адрес и в адрес Вооруженных сил после 9 ноября".