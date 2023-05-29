Понедельник, 29 Мая 2023 10:38

АрмИнфо. В Татеве, в течение 2 дней (24 и 25 июня) состоится иммерсивный фестиваль истории и легенд Сюника - <В горах>.

Программа мероприятия включает представления о значимых событиях и видных деятелях Сюникского региона. То есть, посетители смогут принять участие в спектаклях о важных исторических событиях Сюника, посмотреть восстановленный быт XVII века в селе Старый Алидзор. Кроме того, местные актеры проведут театрализованное воспроизведение средневекового ужина с дворянской семьей Орбелянов. Также зрители смогут участвовать в национальных играх и танцах.

Рядом со станцией <Алидзор> канатной дороги <Крылья Татева> будет организована ярмарка, где мастера продемонстрируют традиционные для региона ремесла и проведут мастер-классы для посетителей. В рамках музыкальной программы состоится выступление группы <Трио Тарап Микаэла Восканяна>.

На площадке фестиваля будут действовать танцплощадка с диджеем, фуд-корт, детская зона с большим выбором развлечений и игр. Также посетителям будут доступны экскурсии по достопримечательностям Татева и, конечно, катание на знаменитой канатной дороге <Крылья Татева>.

Менеджер проекта Фестиваля Ани Давтян подчеркнула, что программа составлена таким образом, чтобы люди разных возрастов и интересов смогли узнать историю и значимые события Сюникского региона в формате игр и перформансов. "Надеемся, что гости оценят гостеприимство жителей Сюника, насладятся красивыми горными пейзажами и весело проведут выходные. Для нас фестиваль значим еще тем, что он привлечет новый поток туристов в Татев, поможет развитию местного бизнеса. Все это, безусловно, положительно скажется на экономике региона>, ? сказала она.

Фестиваль <В горах> пройдет при поддержке Комитета по туризму Министерства экономики РА. Организаторы Фестиваля: Фонд <Возрождение Татева>, Фонд Рубена Варданяна, Impulse Management Company и канатная дорога <Крылья Татева>.