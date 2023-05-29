Понедельник, 29 Мая 2023 00:25

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турецкой республики. На своей страничке в Twitter Пашинян также выразил надежду, что совместная работа приведет к полной нормализации отношений между Арменией и Турцией.

Отметим, что сегодня в Турции прошёл второй тур президентских выборов. ЦИК Турции уже объявил действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана победителем голосования. По данным ведомства, турецкий лидер получил 52,16% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.