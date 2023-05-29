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|Пашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорю
|Премьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать
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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турецкой республики. На своей страничке в Twitter Пашинян также выразил надежду, что совместная работа приведет к полной нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Отметим, что сегодня в Турции прошёл второй тур президентских выборов. ЦИК Турции уже объявил действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана победителем голосования. По данным ведомства, турецкий лидер получил 52,16% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.
|Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
|Минобороны Армении выясняет обстоятельства похищения Азербайджаном армянских военнослужащих
|В Армении будет проведен фестиваль <Винные дни Еревана>
|Проект т.н. <Западного Азербайджана> является четкой территориальной претензией к Армении - Депутат
|<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Президент Арцаха подписал указы в соответствии условиям военного положения
|В Армении пройдут Дни культуры Туркменистана
|Поддерживает ли Москва идею создания т.н. <Зангезурского коридора> - Тигран Абраамян
|В Ереване впервые пройдет международная научная конференция, посвященная теории и истории моды
|Депутат НС РА: мы впервые слышим от России о поддержке так называемого <Зангезурского коридора>
|Министр: все программы, принятые МО РА, должны быть реализованы качественно и в установленные сроки
|Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
|45 уклонистам от учений и военных сборов в Армении предъявлены обвинения: СК предупреждает об уголовной ответственности
|Группа лиц, в том числе сотрудник полиции Арцаха, в ходе 44-дневной войны приобрели оружие и боеприпасы для их дальнейшей продажи
|На что жители Армении тратят больше всего в преддверии летнего сезона
|Госдеп: США поддерживают продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся через неделю - Путин
|Ереван ожидает, что и азербайджанская ж/д будет открыта для грузов Армении через Нахичевань, через Азербайджан - Пашинян
|Урегулирование отношений Еревана и Баку пойдет на пользу региону: Путин
|В Москве Пашинян отреагировал на слова Алиева о т.н. Зангезурском коридоре. Последний ответил на <обвинения>
|По делу об отмывании денег дополнено обвинение в отношении Сурика Хачатряна
|Песков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя встреча Путин- Пашинян-Алиев
|Путин отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Алиев выразил надежду на согласование пунктов мирного договора с Ереваном
|Посольство Чехии в Армении временно прекратит запись на очередь для получения шенгенской визы
|Палата представителей Аризоны признала право Республики Арцах на самоопределение
|В Армению, якобы для 102-ой российской военной базы, пытались ввезти крупную партию товаров из Ирана с неуплатой таможенных платежей
|ВТБ (Армения) запускает кредит для малого бизнеса по упрощенной схеме
|Депутат: Неучастие министра обороны РА в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ носит технический характер и не связано с отношениями с ОДКБ
|По обвинению во взяточничестве арестован декан факультета экономики и управления ЕГУ
|Путин назвал Армению главным бенефициаром евразийской интеграции
|В Армении будет проведен армяно-грузинский фестиваль кулинарного искусства <Мимино>
|Замглавы МИД: Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
|Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию с Закавказья
|Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ
|Джавахкские армяне призывают парламент Армении выразить вотум недоверия Пашиняну
|Сурен Папикян не поехал на заседание СМО ОДКБ в Минске
|Экс-глава СПИСА лично предупредил директора СНБ о наличии крупной партии наркотиков - заявление
|Госдеп США: Мы поддерживаем прямые переговоры между Ереваном и Баку
|Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
|Оппозиционер: среди депутатов НС РА от правящей фракции есть один, который часто не осознает, что он говорит
|Зампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапе
|АНК: целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от Азербайджана
|Премьер РА: <зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых позиций
|Министр обороны: ВС Армении не применяли против азербайджанской армии иранские БПЛА
|Глава МИД РА: в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.
|Пашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорю
|Премьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать
|Соседи Армении не Голландия и не Люксембург - депутат
|Никол Пашинян пояснил, почему Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана
|По анклавам пока еще ничего не решено - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Премьер РА: СНБ Армении по факту незаконного ввоза крупной партии наркотиков произвела первые задержания
|В Москве затруднились прокомментировать словообороты премьер Армении по части ухода ОДКБ из РА
|В парламенте Армении произошла очередная потасовка с участием представителей власти и оппозиции
|Захарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммита
|Представитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из Армении
|США хотят построить в Армении малые модульные ядерные реакторы
|Армения улучшила свои позиции в рейтинге "Страны переходного периода 2023" по версии Freedom House
|Эксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|Читать больше
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|<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
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