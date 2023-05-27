Суббота, 27 Мая 2023 13:48

АрмИнфо.Министерства обороны Армении ведет масштабную работу по выяснению обстоятельств незаконного похищения Азербайджаном армянских военнослужащих: Арутюнa Овакимянa и Каренa Казарянa.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, на межпозиционной дороге обнаружен разыскиваемый с 19:00 26 мая автомобиль тылового снабжения, эксплуатируемый двумя военнослужащими ВС Армении, груженый продовольствием и водой, предназначенным для боевых постов.

Отмечается, что 26 мая азербайджанские СМИ, а затем пограничная служба Азербайджана распространили дезинформацию о том, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения, и были задержаны двое военнослужащих ВС Армении.

<Еще раз сообщаем, что распространенное пограничной службой Азербайджана сообщение о том, что армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения, является абсолютной ложью и дезинформацией: у армянской стороны достаточно доказательств для опровержения этого, которые будут представлены международным партнерам>, - заявили в армянском оборонном ведомстве.

В обнаруженном автомобиле также найдено оружие, прикрепленное к одному из военнослужащих, что свидетельствует о том, что если даже военнослужащие вышли из машины и не смогли сориентироваться на местности, не могли иметь диверсионных целей, отметили в оборонном ведомстве РА.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что 26 мая с 19:00 была потеряна связь с двумя военнослужащими ВС РА, поставляющими продукты питания на боевые позиции.