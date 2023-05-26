Пятница, 26 Мая 2023 20:21

АрмИнфо. Со 2 по 4 июня в Армении будет проведен фестиваль <Винные дни Еревана>. Об этом 26 мая на пресс- конференции сообщила соучредитель и директор компании EventToura Нуне Манукян.

По ее словам, в фестивале примут участие 72 производителя вина, что превышает прогнозируемое количество участников. Данное обстоятельство, продолжила Манукян, является свидетельством того, что виноделие в стране из года в год переживает периоды подъема. Одной из главных целей предстоящего мероприятия станет пропаганда винного туризма. В текущем году в рамках фестиваля будут развернуты три сцены, главная из которых разместится на улице Туманяна, вторая сцена появится на улице Московян, на которой разместится аудио-театр, в котором можно будет увидеть материалы, рассказывающие об армянском вине. Причем, наряду с изучением материалов, будет и возможность дегустировать винные напитки. В рамках мероприятия будут проводиться курсы, посвященные генетике вина.

Манукян сообщила также, что о своей заинтересованности в предстоящем фестивале заявили и посольства, аккредитованные в Армении, в первую очередь, посольства США, при содействии которого в Армению прибудут шеф-повар и известная американская рок-группа, которая выступит с концертом 3 июня. В текущем году на фестивале впервые будут совмещены армянские вина и армянская кулинария.

В свою очередь, директор Фонда виноделия и виноградарства Заруи Мурадян отметила, что за последние 10 лет сфера виноделия в Армении значительно нарастила свои возможности. Фонд, будучи государственной структурой осуществляет активные шаги по представлению страны в качестве государства с богатыми винными традициями. Проводятся в частности, мероприятия, направленные на повышение узнаваемости армянского вина на международных рынках. Манукян подчеркнула, что в Армении постепенно происходит рост количества лиц, потребляющих вино. Ранее предпочтение отдавалось водке. Исследования показали, что если в 2018 годом в расчете на душу населения в республике потреблялось 1,2 литра вина в год, то теперь этот показатель вырос до 5 литров. <Конечно, это пока не столь желаемый результат, но главное, процесс начался. Вопрос в том, что люди порой не знают об искусстве потребления этого напитка, не говоря уже о правильном выборе к нему еды>, - отметила директор Фонда.

Отметим, что согласно данным Статкомитета РА, за первые два месяца текущего года в Армении существенно сократились объемы производства коньяка и водки, но в разы подскочил выпуск виски и шампанского. Так, за отчетный период в Армении было произведено 2,5 млн. л. коньяка, с годовым спадом объемов на 36%. А производство водки, ликера и других спиртных напитков сократилось в годовом разрезе на 50,4% - до 176,3 тыс. л. При этом, объем произведенного в Армении вина возрос в январе-феврале на 70,6% годовых - до 1,8 млн. л. Объемы игристого вина (шампанского) подскочили в годовом разрезе в 5,4 раза - до 264,3 тыс.л. Но более существенный годовой рост фиксировался по производству виски - в 9,8 раз до 232,4 тыс. л. Выросли также объемы производства пива, но темпы оказались слишком скромными - 1,3% до 2,4 млн. л.