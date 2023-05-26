Пятница, 26 Мая 2023 20:20

АрмИнфо.Баку активно продвигает идею т.н. <Западного Азербайджана>, что является четкой территориальной претензией к Армении. Об этом заявил депутат оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Тигран Абраамян 26 мая в ходе брифинга в парламенте.

Фактически, по словам Абраамяна, президент Азербайджана заявляет о том, что азербайджанцы должны вернуться в те населенные пункты, где жили в советское время. <Это предполагает их возвращение, а также реализацию Азербайджаном функции по обеспечению безопасности, которая на каком-либо этапе будет внесен в повестку>, - отметил он. Это в дальнейшем станет поводом для Баку для новой агрессии в отношении РА и новых территориальных претензий к Еревану, добавил парламентарий.

Данная <идея> не была представлена в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, но Баку постепенно внес ее в повестку в условиях тотальной уступательной позиции властей РА, из-за чего Армения в будущем столкнется с этой и многими другими проблемами, указал оппозиционный депутат.

Напомним, что о <возвращении в Западный Азербайджан> Ильхам Алиев всерьёз заговорил в конце 2022 год. В конце февраля с.г. пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар заявила: <Что касается восстановления и сохранения культурного наследия Азербайджана в нынешней Армении, то надо отметить, что это важное условие мира и примирения. В этой связи мы с участием специализированных структур ООН постараемся оценить состояние культурного наследия азербайджанцев на территории Армении. Должен быть составлен список повреждённых и уничтоженных образцов культурного наследия, а правительство Армении должно выполнить своё обязательство по их восстановлению и сохранению: Община Западного Азербайджана ведёт перепись членов общины на основе международной методологии. В будущем мы также приложим усилия для переписи западных азербайджанцев, проживающих в других государствах>. 3 марта в ходе слушаний на тему <Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан>, организованных Комитетом по правам человека парламента Азербайджана, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов заявил: <Возвращение западных азербайджанцев - мечта и национальная цель всего азербайджанского народа, а не только наших соотечественников, изгнанных в течение многих лет из Западного Азербайджана. Возвращение в Западный Азербайджан является чувствительным, важным вопросом для нашего общества и государства. Актуально поднимать вопрос в настоящее время, в контексте новых политических реалий, возникших после Отечественной войны (так в Азербайджане именуют вторую карабахскую войну 2020 года.-ред.)>.