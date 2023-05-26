Пятница, 26 Мая 2023 20:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 60, 62 на улице Гюрджяна, школа N163 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилые дома 4-12 на улице Алиханяна, 42 на улице Исаакяна, 5-17 на пр. Баграмяна, 1Б, 2 на улице Киевяна, 56-58 на пр. Комитаса, 5, 7 на улице Н. Тиграняна, жилые дома 60/1-67 и частные дома 31-62/1 на улице Барбюса, жилые дома 2-8А и частные дома 14-28 на улице Мамиконянца, жилой дом 3 на улице Толбухина, здания школ NN1, 2, жилые дома 1, 3, 5, 7, 7А, 9 на улице Донца, 25 на пр. Азатутяна, 15/32 - 24/30 на улице Ширванзаде, 118/1 на улице В. Папазяна, частные дома 26-102 на улице Амо Сагяна, 18-20 на улице Сепуга;

11:00-15:00 частные дома 1-85 на 26-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 4-12 на улице Алиханяна, 42 на улице Исаакяна, 5-17 на пр. Баграмяна, 3, 5, 7 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал ‘Норагавит” полностью, жилые дома 135А, 135Б, 135Г, 135Д, 305 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Бурастан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 улицы Еркрабаннер, Шаумяна, Мясникяна, Исраеля Ори, Шинарарнери, Азатутяна, Джермукское шоссе и частично квартал “Моз” в городе Вайк; частично село Арин;

11:00-15:00 частично село Арени;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 все абоненты (жители и не жители) улицы Гарегина Нжде в городе Чамбарак;

12։00-16:30 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В. Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), банки ''ВТБ-Армения”, “АКБА”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Варденис;

в Тавушской области:

11։00-14:00 частично улица Камо в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 33, 36 на улице Арабкира, 22-34 на улице Бабаяна, все абоненты на улицах Лукашина 1, 2, 3, Зограпа, Чахуджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 4, 9 на улице Эстонакан, 15, 17, 21, 23 на улице Абеляна;

11:00-15:00 частные дома 77-106 на 26-ой улице Нор Ареша, частные дома на 3-ем и 4-ом переулках Димитрова, 19-41 на 5-ом переулке;

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, 35 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Масис;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично улицы Таманцинер, Мшецу, Камо в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично село Дзорахбюр;

11:00-16:00 2-ой микрорайон Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 все абоненты (жильцы и не жильцы) улицы Гарегина Нжде в городе Чамбарак;

12։00-16:30 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В. Мамиконяна, Шаумяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и жители-абоненты; банки ‘ВТБ”, “АКБА”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция ''Ирина-Инесса”, станции операторов “Виваселл-МТС'', “Юком” в городе Варденис;

в Ширакской области:

11։00-17:00 села Зоракерт, Цахкут, Дарик, Гарнарич, Шахик, Егнаджур и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе;

в Лорийской области:

11։00-16:00 село Мецаван;

11։00-17:00 села Лорут, Марц.