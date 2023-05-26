Пятница, 26 Мая 2023 20:18

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы о дополнительных ограничениях, применяемых в условиях военного положения.

Согласно указу запрещаются все виды собраний, кроме тех, которые организуются с целью реализации права народа Арцаха на самоопределение, в праздничные и памятные дни Республики Арцах, которые могут проходить только с разрешения правительства Республики Арцах.

Другим указом президента ограничивается свобода выражения мнений, запрещается поиск, получение и распространение в любом средстве информации сведений и пропаганда против обороноспособности, безопасности, территориальной целостности, суверенитета, конституционного или общественного порядка, нормального развития экономики Республики Арцах.