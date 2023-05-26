Пятница, 26 Мая 2023 15:51

АрмИнфо. Депутат оппозиционной парламентской фракции <Честь имею> Тигран Абраамян считает, что из заявлений российского лидера следует, что у Москвы нет иных договоренностей с Баку, помимо тех, что зафиксированы в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

Об этом он заявил 26 мая в НС, комментируя слова президента Азербайджана, прозвучавшие накануне в ответ на реплику премьера РА о том, что, Россия якобы поддерживает идею создания т.н. <Зангезурского коридора>.

Напомним, что после реплики армянского премьера о недопустимости введения в оборот термина о т.н. <Зангезурском коридоре> и территориальных претензий к Армении, Алиев сперва поспешил откреститься от этих обвинений, ссылаясь на международное <происхождение> слова <коридор>. А затем заявил, что <Азербайджан инициировал его создание>. <Это наше право - инициировать все, что угодно, что считаем правильным, легитимным, разумным и то, что поддерживается в том числе РФ и другими вовлеченными в процесс сторонами>, - отметил он. Премьер-министр Армении в ответ заявил, что ему было <очень интересно узнать, что Россия поддерживает этот проект>. <Честно говоря я об этом впервые слышу>, - сказал Пашинян.

Абраамян напомнил, что позднее глава РФ заявил, что позиция Москвы по вопросу Арцаха не менялась. <А позиция РФ отражена в трехстороннем заявлении, поскольку Россия является стороной документа. Это предполагает, что у Россия нет каких-либо иных договоренностей с Азербайджаном, помимо предусмотренных заявлением от 9 ноября 2020 года>, - указал депутат.

Отвечая на вопрос о незаконной установке Азербайджаном КПП на мосту на реке Хакари в Лачинском коридоре, в нарушение трехстороннего заявления, что может стать опасным прецедентом для дальнейших <отклонений> от зафиксированных в документе договоренностей <с молчаливого согласия РФ>, депутат от <Честь имею> заявил, что Москва была обязана предотвратить установку КПП. <В особенности, если учесть, что КПП был установлен в 20-30 метрах от пункта размещения РМК. Россия не только как участник трехстороннего заявления, но и крупный игрок в регионе, ответственна по этой части>, - указал он, добавив, что действия РФ в Лачинском коридоре должны быть более адресными.

Как считает Абраамян, сегодня Баку признает факт установки КПП, и в дальнейшем будет использовать это в качестве инструмента давления на РА в переговорном процессе.