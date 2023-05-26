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 Пятница, 26 Мая 2023 15:35
Александр Аванесов

Министр: все программы, принятые МО РА, должны быть реализованы качественно и в установленные сроки

Министр: все программы, принятые МО РА, должны быть реализованы качественно и в установленные сроки

АрмИнфо.  Все программы и первоочередные задачи, принятые министерством обороны, должны быть реализованы должным образом, качественно и в установленные сроки. Об этом 26 мая на заседании коллегии МО РА заявил глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян.

Как передает пресс-служба МО РА, в ходе заседания были обсуждены основные направления развития структур ВС РА, существующие проблемы и пути их решения. Упомянуты работы, проводимые в направлении оснащения инженерно- фортификационных сооружений, процесс формирования и укомплектования новых подразделений специального назначения, а также стартующая в ближайшие дни аттестация военнослужащих.

На заседании были представлены отчеты по различным направлениям, представлена подробная информация о проводимых и выполненных работах.

В завершение заседания Сурен Папикян дал поручения руководителям соответствующих подразделений. 

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