Пятница, 26 Мая 2023 15:34

АрмИнфо. Сегодня армянский народ стоит на пороге исчезновения последней Третьей республики. Об этом 26 мая на пресс-конференции заявил лидер партии <Наследие>, первый министр иностранных дел постсоветской Армении Раффи Ованнисян.

Он отметил, что 26 мая ровно 105 лет назад в результате Сардарапатской битвы была предречена судьба армянского народа. Эта битва дала возможность армянскому народа иметь свое государство. Тогда политические силы, духовенство, весь народ, отбросив в сторону имевшиеся противоречия, встали на защиту родины. Однако в настоящее время при продолжении политики нынешних властей имеются все основания утверждать, что Третья республика станет последней в истории армянского народа.

Ованнисян заметил, что пять лет назад народ страны пережил достойный подъем, дав, тем самым, ответ на ошибки, допущенные прежними властями. <Однако, к сожалению, та борьба, которая принадлежала народу, была приватизирована, став собственностью одного человека и одной группы лиц, которые направили свои усилия на реализацию конкретных целей и программ>, - сказал лидер партии <Наследие>, добавив, что спустя пять лет армянский народ переживает беспрецедентный ступор в направлении утраты государственности. По сути, идет процесс реализации программы нового геноцида, сдачи суверенных территорий армянского народа. <Он (премьер-министр РА Никол Пашинян - ред.) уже открыто заявляет об этом, сообщив о необходимости сдачи суверенных территорий страны. Он умышленно привел страну к многочисленным жертвам среди военнослужащих и гражданских лиц, и по многочисленным эпизодам нарушил конституционный строй. Фактически это лицо утратило свою содержательную легитимность, став национальным бедствием>, - сказал политик, добавив, что этот человек приведет на голову армянского народа новую войну. <А что делаем мы, чтобы быть защищенными от новой войны? Что делают государственные органы для обеспечения готовности страны к новой войне? Это внутренне бедствие, которое привели к власти мы сами, необходимо преодолеть, чтобы в очередной раз не быть обманутыми, тем более, что все, что они делают, направлено на защиту их власти>, - сказал экс- министр.

Он добавил, что нынешние действия властей нельзя сравнивать с прежними властями. Несмотря на наличие ошибок, ни одна прежняя власть не сдавала Арцах, не приводила к нарушениям государственных границ. <Нынешние власти готовы к продаже родины, лишь бы сохранить эту власть. Они хотят превратить Армению в государство-инвалид, по частям сдавая ее геноцидным врагам, становясь тем самым, соучастниками того же геноцида. В предотвращении подобного развития событий свое слово, в первую очередь, должны сказать государственные полномочные органы, но делать они это должны делать в рамках закона, чтобы не было гражданского противостояния. Но в случае, если эти органы будут бездействовать, народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину.