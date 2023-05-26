Пятница, 26 Мая 2023 15:31

АрмИнфо. Ряд лиц, состоящих на учете в резерве ВС ВС РА, избегают участия в сборах, направленных на повышение воинских способностей, профессиональную подготовку и переподготовку, которые регулярно объявляются правительством республики с 2022 года.

Следственный комитет РА доводит до сведения лиц, состоящих на учете в резерве, что согласно статье 462 Уголовного кодекса РА уклонение от учений при отсутствии определенных законодательством оснований является преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до 2 лет.

Так согласно Следственному комитету РА, выявлено, что лица, зачисленные в резерв, получив соответствующую повестку, уже в территориальном отделении МО отказываются от получения извещения об участии, о чем составляются протоколы.

В некоторых случаях лица получают извещения, но в установленный день и время, при отсутствии оснований для освобождения от службы в соответствии с законодательством РА, не являются в территориальные подразделения МО.

Кроме того, существует и новый способ совершения явного преступления уклонения от учебных занятий, согласно которому граждане, подлежащие прохождению учебных занятий, оформляются наемными работниками в такие компании или предприятия, работники которых имеют оговорку по закону, т.е. из-за характера работы они не подлежат привлечению к тренировочному сбору.

Согласно СК, в период 2022-2023 гг., в гарнизонные следственные управления ВС РА в общей сложности поступило 160 сообщений о явных случаях уклонения от учений, по которым возбуждены уголовные дела, к уголовной ответственности привлечено 45 человек. Уголовные дела в отношении 24 лиц с обвинительным заключением направлены прокурору по надзору. В ходе указанного уголовного производства обвинительные акты были оставлены без изменения, а дела направлены в суд.

По некоторым уголовным производствам до сих пор продолжается предварительное следствие.

Следственный комитет РА отмечает, что в случае оформления лиц, подлежащих участию в сборах, в качестве наемных работников предприятий или учреждений, уголовно-правовые последствия наступают не только для уклоняющихся, но и для руководителя данного учреждения-предприятия как соучастника деяния. -