Пятница, 26 Мая 2023 15:28

АрмИнфо. Апелляционная жалоба прокурора по уголовному делу о незаконном приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в ходе 44-дневной войны в Арцахе частично удовлетворена Апелляционным уголовным судом, а приговор суда первой инстанции частично отменен. Изменены приговоры, назначенные фигурантам дела, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Армении.

Согласно уголовному делу, рассмотренному в Главном следственном управлении Службы национальной безопасности, обосновано, что 27 сентября 2020 года в целях решения различных боевых задач в ходе развязанной Азербайджаном войны, замначальника отдела полиции Арцаха

А.Б. в районе Джракана незаконно приобрел автоматы <АК> и <АКМ> заводского производства (45 штук), более 2000 патронов и другие боеприпасы, предназначенные для стрельбы из оружия разного калибра. Затем, договорившись со своим знакомым С.Г., хранил незаконно перевезенные боеприпасы в подсобном помещении рядом с квартирой последнего, для дальнейшей реализации.

Два из 45 автоматов были переданы жителю Еревана С.Б., который их перевез и хранил по месту своего фактического проживания.Последний договорился с К.Е. о продаже винтовок по 300 долларов США каждая, что эквивалентно 148 782 драмам.

Также установлено, что С.Б., находясь 27 сентября 2020 года в Республике Арцах, при еще не выясненных по делу обстоятельствах приобрел в общей сложности более 400 единиц боеприпасов, перевез их и хранил в городе Ереване. В ходе обыска сотрудники СНБ обнаружили и изъяли патроны.

А.Б. Было предъявлено обвинение по части 2 статьи 235 УК РА от

18.04.2003 (незаконное приобретение, сбыт, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств по предварительному согласию, перевозка, ношение) и ч. 2 ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), С.Б.- по ч. 1 ст. 235 (незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) приобретение, сбыт, хранение, перевозка, ношение взрывчатых материалов или устройств) и ч. 2, ст. 235, С.Г. - ч. 2, ст. 235 УК РА, К.Э - по ч. 1 ст. 34-35 (покушение на незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозку, ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

5 октября 2021 года прокурор направил уголовное дело в суд первой инстанции с обвинительным заключением. Деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 308 УК, было переквалифицировано на ст. 1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 8 июня 2021 г. суд общей юрисдикции г. Еревана признал А.Б. виновным по ч. 1 ст. 308 (наказание - лишение права занимать государственные должности сроком на 5 лет) и ч. 2 ст. 235 (назначено наказание: лишение свободы сроком на 3 года). Согласно ч. 2 ст. 235 УК деяние, вменяемое С.Г., было переквалифицировано на ч.1 той же статьи, и С.Г. был приговорен к лишению свободы сроком на 1 год. Он был осужден условно и был установлен испытательный срок в 2 года. С.Б. признан виновным по части 1 статьи 235 УК РА (приговорен: лишение свободы на 6 месяцев) и части 2 статьи 235 (приговорен: лишение свободы на 2 года). Суд оправдал К. Е. по части 1 статьи 34-235 УК РА.

6 марта 2023 года на основании жалобы прокурора Апелляционный суд по уголовным делам принял решение о частичном удовлетворении поданной жалобы и частичной отмене приговора суда первой инстанции.

В итоге на основании жалобы прокурора С. Б. признан виновным по ч. 1

ст. 235 и ч. 2 ст. 235 УК РА. Окончательный приговор - лишение

свободы на 3 года. С. Г. признан виновным по ч. 2 ст. 235 УК РА. Был

осужден на испытательный срок в 3 года.