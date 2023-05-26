Пятница, 26 Мая 2023 14:57

АрмИнфо. В преддверии жаркого лета в стране в Wildberries назвали самые популярные покупки армян в период с 1 по 21 мая 2023 г._

Как показывают данные продаж, многие жители страны готовятся к отпускам, выездам на природу с друзьями и активному отдыху, а также к торжественным мероприятиям и фотосессиям. А самыми продаваемыми товарами на платформе в мае 2023г. стали платья, спрос на них вырос на 622% год к году, туфли (+690%), косметика и парфюмерии (+344%), товары для праздника (+787%) и спортивная одежда (+752%).

В стремлении создать стильный гармоничный образ женщины Армении также учитывают климатические условия и выбирают универсальные наряды на любой случай, будь то деловое мероприятие, свадьба или встреча с друзьями. Так, спрос на платья вырос в 6 раз, а продажи актуальных в сезоне топ-корсетов выросли в 10 раз. Хитом стали вечерние корсеты локального производства бренда AniMel fashion lab, а юные модницы выбирают для особых случаев, платья с заниженной талией и воздушной юбкой местного бренда SMENA.

Продажи туфель выросли на 690% год к году: предпочтение покупательницы отдают туфлям и босоножкам из натуральной кожи, на устойчивом каблуке, например, популярны стильные модели местного бренда KGVellona Shoes или актуальные классические лодочки YVSARKISIANTS, универсальные для любого мероприятия и на каждый день.

В мае также растет популярность удобной летней одежды, подходящей для пикников, романтических вечерних прогулок и для памятных фотосессий. Так, спрос на сарафаны вырос на 568% год к году, на топы – на 911%, на футболки - 613%, а на шорты - 432%. Босоножек приобрели - на 625% больше, а сандали - на 271%.

В преддверии последних звонков и выпускных вечеров у жителей Армении интерес вырос к товарам для организации праздника: рост продаж составил 747% год к году, а самыми популярными стали аксессуары для фотосессий и гирлянды - спрос на них вырос в 10 раз, наборы для праздника в - 7 раз.

При подготовке к отпускам и отдыху на природе спрос на платформе взлетел на купальники: раздельные (+708%) и слитные (+489%) купальники, плавки (+630%). Чтобы защитить себя от палящего солнца, жители Армении выбирали бейсболки, спрос на них взлетел на 696%, панамы (+501%) и кепи (+52%). С началом курортного сезона также отмечается рост популярности любовных романов и детективов, спрос на книги в мае в целом вырос на 357% год к году.