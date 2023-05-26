Arminfo.info



 Пятница, 26 Мая 2023 10:14

Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

АрмИнфо.Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Москве.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент Российской Федерации – Председатель ВЕЭС Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, от государств – наблюдателей при ЕАЭС – Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес; приглашенные – Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Глава государства в своем выступлении отметил, что геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическую ситуацию по всему миру.

– В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы развития мировой экономики. Однако, несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объемы взаимной торговли. Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами Союза вырос на 74%, при этом экспорт вырос на 98%. Мы считаем это хорошими показателями, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в текущих геоэкономических условиях общим приоритетом является более полное и эффективное раскрытие потенциала Союза.

– Прежде всего, речь идет о полноценной реализации первой из четырех свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии. Уверен, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе мы должны отходить от тактики принятия «точечных решений», ситуативных договоренностей и ручного управления. Нам необходим полноценный, системно функционирующий внутренний рынок Союза, – заявил Глава государства.

Он полагает, что важно совместными усилиями расширять рынки сбыта для товаров наших экспортёров. Как сообщил лидер Казахстана, одна из ключевых целей создания Союза – получение максимально выгодных торговых условий от третьих стран на основе сильной, скоординированной совместной позиции.

– Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями, – подчеркнул Президент Казахстана.

По его мнению, видится важным развитие и формализация института наблюдателя при Союзе. Он считает, что данный институт должен стать механизмом эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

– Комиссии предстоит проработать возможность присоединения государств-наблюдателей к отдельным договорам в рамках Союза, а также возможность их участия в конкретных кооперационных и инфраструктурных проектах. Думаю, нашим партнерам будет особенно интересна кооперация в энергетике, сельском хозяйстве, транспортно-логистической сфере. Считаю, что Комиссии необходимо актуализировать соответствующий перечень договоров и проектов, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Важным направлением в выступлении Президента было названо развитие промышленности. Для укрепления сотрудничества в данном направлении начата реализация целого ряда многосторонних кооперационных проектов и межгосударственных программ. Было отмечено успешное взаимодействие по Межгосударственной программе дистанционного зондирования земли.

– В текущей геополитической ситуации Казахстан, учитывая свою географию и возможности, готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации. Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции. Многое из перечисленного уже находится в практической разработке. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции. Отдельно отмечу наше успешное сотрудничество в данных сферах с Российской Федерацией. Только за последние пару лет реализованы крупные проекты по производству грузовых автомобилей, магистральных тепловозов и электровозов, продукции для железнодорожной отрасли, производству шин. На подходе еще целый ряд крупных проектов, – подчеркнул Глава нашего государства.

Он считает, что еще одним важным направлением в дальнейшем интеграционном развитии может стать создание новых международных транспортных артерий. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что ЕАЭС станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

– Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. В этой связи Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом ЕАЭС, задействуя все свои возможности и ресурсы. В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске. Мы готовы реконструировать «узкие места» в нашей железнодорожной сети Бейнеу – Мангыстау и на участке автомобильной дороги Бейнеу – Шалкар. Казахстан, безусловно, сделает это, исходя из понимания общности наших усилий по созданию соответствующего грузопотока. Хорошим примером нашего взаимовыгодного сотрудничества призвано стать строительство железной дороги Бахты – Аягоз. Ее запуск позволит значительно нарастить пропускную способность и Казахстана, и России в направлении Китая. Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности, – сказал Президент.

Наряду с развитием физической инфраструктуры лидер Казахстана указал на крайнюю важность выработки предметных решений по созданию общей цифровой системы транзита товаров. По его мнению, она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях.

– Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы «Е-окна». Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок. Большие возможности для совместной работы имеются в сферах цифровизации, туризма, агропромышленного комплекса, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, важно последовательно и системно реализовать огромный потенциал ЕАЭС во благо наших стран.

– Это принципиально важно. Ведь экономическая интеграция – это прежде всего ключевой инструмент достижения роста экономики и благосостояния наших граждан. Соответственно успех или неуспех интеграционных усилий будет измеряться очень просто – бизнес и граждане должны чувствовать, что работают и живут лучше в результате работы Союза. Только в таком случае они дадут властям мандат доверия на дальнейшие интеграционные шаги. Поэтому казахстанское видение развития Союза – это последовательное наращивание экономического потенциала наших стран. То есть проекты, технологии, рабочие места, налоги. Абсолютно уверен, что совместными усилиями мы успешно выполним все поставленные перед нами задачи и выведем Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития, – подчеркнул Глава государства.

В завершение своего выступления лидер Казахстана отметил, что в следующем году ЕАЭС исполняется десять лет, и планируется проведение юбилейного саммита.

– Считаю, что это знаковое событие должно стать хорошим поводом для детального анализа пройденного пути и определения дальнейших стратегических перспектив Союза. В этой связи предлагаю поручить Комиссии к следующему заседанию Высшего совета подготовить Доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. Конечно же, десятилетие нашего интеграционного объединения – это значимая веха, которую необходимо отметить на соответствующем уровне. Символично было бы провести юбилейное заседание в Астане, поскольку Договор о создании ЕАЭС был подписан в столице Казахстана, – предложил Президент Казахстана.

 

 

 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
На что жители Армении тратят больше всего в преддверии летнего сезона
Госдеп: США поддерживают продолжение переговоров между Арменией и АзербайджаномГосдеп: США поддерживают продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном
Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся через неделю - ПутинВице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся через неделю - Путин
Ереван ожидает, что и азербайджанская ж/д будет открыта для грузов Армении через Нахичевань, через Азербайджан - ПашинянЕреван ожидает, что и азербайджанская ж/д будет открыта для грузов Армении через Нахичевань, через Азербайджан - Пашинян
Урегулирование отношений Еревана и Баку пойдет на пользу региону: ПутинУрегулирование отношений Еревана и Баку пойдет на пользу региону: Путин
В Москве Пашинян отреагировал на слова Алиева о т.н. Зангезурском коридоре.  Последний ответил на <обвинения>В Москве Пашинян отреагировал на слова Алиева о т.н. Зангезурском коридоре.  Последний ответил на <обвинения>
По делу об отмывании денег дополнено обвинение в отношении Сурика ХачатрянаПо делу об отмывании денег дополнено обвинение в отношении Сурика Хачатряна
Песков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя встреча Путин- Пашинян-АлиевПесков отказался прогнозировать, к каким итогам приведет сегодняшняя встреча Путин- Пашинян-Алиев
Путин отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Алиев выразил надежду на согласование пунктов мирного договора с ЕреваномПутин отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Алиев выразил надежду на согласование пунктов мирного договора с Ереваном
Посольство Чехии в Армении временно прекратит запись на очередь для получения шенгенской визыПосольство Чехии в Армении временно прекратит запись на очередь для получения шенгенской визы
Палата представителей Аризоны признала право Республики Арцах на самоопределениеПалата представителей Аризоны признала право Республики Арцах на самоопределение
В Армению, якобы для 102-ой российской военной базы, пытались ввезти крупную партию товаров из Ирана с неуплатой таможенных платежейВ Армению, якобы для 102-ой российской военной базы, пытались ввезти крупную партию товаров из Ирана с неуплатой таможенных платежей
ВТБ (Армения) запускает кредит для малого бизнеса по упрощенной схемеВТБ (Армения) запускает кредит для малого бизнеса по упрощенной схеме
Депутат: Неучастие министра обороны РА в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ носит технический характер и не связано с отношениями с ОДКБДепутат: Неучастие министра обороны РА в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ носит технический характер и не связано с отношениями с ОДКБ
По обвинению во взяточничестве арестован декан факультета экономики и управления ЕГУПо обвинению во взяточничестве арестован декан факультета экономики и управления ЕГУ
Путин назвал Армению главным бенефициаром евразийской интеграцииПутин назвал Армению главным бенефициаром евразийской интеграции
В Армении будет проведен армяно-грузинский фестиваль кулинарного искусства <Мимино>В Армении будет проведен армяно-грузинский фестиваль кулинарного искусства <Мимино>
Замглавы МИД: Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и АрмениейЗамглавы МИД: Россия всемерно поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Шойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию с ЗакавказьяШойгу обвинил Запад в попытках вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и вытеснить Россию с Закавказья
Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБШойгу заявил о важности участия Армении в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ
Джавахкские армяне призывают парламент Армении выразить вотум недоверия ПашинянуДжавахкские армяне призывают парламент Армении выразить вотум недоверия Пашиняну
Сурен Папикян не поехал на заседание СМО ОДКБ в МинскеСурен Папикян не поехал на заседание СМО ОДКБ в Минске
Экс-глава СПИСА лично предупредил директора СНБ о наличии крупной партии наркотиков - заявлениеЭкс-глава СПИСА лично предупредил директора СНБ о наличии крупной партии наркотиков - заявление
Госдеп США: Мы поддерживаем прямые переговоры между Ереваном и БакуГосдеп США: Мы поддерживаем прямые переговоры между Ереваном и Баку
Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РАПеред Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
Оппозиционер: среди депутатов НС РА от правящей фракции есть один, который часто не осознает, что он говоритОппозиционер: среди депутатов НС РА от правящей фракции есть один, который часто не осознает, что он говорит
Зампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапеЗампред РПА: Московская встреча перетянет на Россию канат основного посредничества в процессе армяно-азербайджанских отношений на данном этапе
АНК: целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от АзербайджанаАНК: целью Нагорного Карабаха всегда была независимость от Азербайджана
Премьер РА: <зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых позицийПремьер РА: <зеркальный> отвод войск не означает отвод армянских войск с занимаемых позиций
Министр обороны: ВС Армении не применяли против азербайджанской армии иранские БПЛАМинистр обороны: ВС Армении не применяли против азербайджанской армии иранские БПЛА
Глава МИД РА: в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.Глава МИД РА: в проекте мирного договора между Арменией и Азербайджаном нет второстепенных вопросов.
Пашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорюПашинян: официальный представитель МИД России должна зарубить себе на носу то, что я говорю
Премьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказатьПремьер РА: я никогда никому не обещал коридора по территории Армении, и могу это доказать
Соседи Армении не Голландия и не Люксембург - депутатСоседи Армении не Голландия и не Люксембург - депутат
Никол Пашинян пояснил, почему Армения должна признать территориальную целостность АзербайджанаНикол Пашинян пояснил, почему Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана
По анклавам пока еще ничего не решено - ПашинянПо анклавам пока еще ничего не решено - Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Премьер РА: СНБ Армении по факту незаконного ввоза крупной партии наркотиков произвела первые задержанияПремьер РА: СНБ Армении по факту незаконного ввоза крупной партии наркотиков произвела первые задержания
В Москве затруднились прокомментировать словообороты премьер Армении по части ухода ОДКБ из РАВ Москве затруднились прокомментировать словообороты премьер Армении по части ухода ОДКБ из РА
В парламенте Армении произошла очередная потасовка с участием представителей власти и оппозицииВ парламенте Армении произошла очередная потасовка с участием представителей власти и оппозиции
Захарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммитаЗахарова: Заявление Пашиняна в Москве воспринимают как подтверждение позиции, занятой в ходе Пражского саммита
Представитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из АрменииПредставитель российского МИД уклонилась от ответа на вопрос о возможном уходе России из Армении
США хотят построить в Армении малые модульные ядерные реакторыСША хотят построить в Армении малые модульные ядерные реакторы
Армения улучшила свои позиции в рейтинге Армения улучшила свои позиции в рейтинге "Страны переходного периода 2023" по версии  Freedom House
Эксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношенийЭксперт МКГ: у Армении нет даже плана урегулирования армяно-азербайджанских отношений
В Армении выявлены факты организации незаконной игры <Покер>В Армении выявлены факты организации незаконной игры <Покер>
Лео Дохерти не информирован о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного КарабахаЛео Дохерти не информирован о том, что британские компании претендуют на эксплуатацию рудников Нагорного Карабаха
Глава Минобороны Армении и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороныГлава Минобороны Армении и посол Франции обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны
США предложили руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашениемСША предложили руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением
Президент РФ  примет участие в пленарном заседании ЕЭФПрезидент РФ  примет участие в пленарном заседании ЕЭФ
Сборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалямиСборная Союза каратэ Армении вернулась из Румынии с медалями
24 мая - День безопасности на переезде24 мая - День безопасности на переезде
Араик Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью АзербайджанаАраик Арутюнян призвал власти Армении воздерживаться от любых действий и заявлений о признании Арцаха частью Азербайджана
Медучреждения Армении будут лицензироваться через каждые пять летМедучреждения Армении будут лицензироваться через каждые пять лет
На озере Севан в Армении появится подразделение водного патруляНа озере Севан в Армении появится подразделение водного патруля
Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформамСфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам
Спецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в ЕреванеСпецпредставитель Генсека НАТО дал оценку встречам в Ереване
Бюро АРФД о заявлениях Пашиняна: Курс поражений, потерь, унижений вступает в новую фазуБюро АРФД о заявлениях Пашиняна: Курс поражений, потерь, унижений вступает в новую фазу
Замглавы МИД Армении рассказал в Совбезе ООН о геноцидальных действиях Азербайджана в отношении народа АрцахаЗамглавы МИД Армении рассказал в Совбезе ООН о геноцидальных действиях Азербайджана в отношении народа Арцаха
Татоян о передаче Татоян о передаче "анклавов": Если кто-то не представляет, что будет с Арменией, то пусть просто посмотрит на Арцах сегодня
Читать больше



Эксперты
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Читать больше
Комментируемые
Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагуДепутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен ВарданянУ Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей АрменииНациональное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексийПолитолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха АзербайджануКонстантин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещиРубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонииРешение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
Пашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политологПашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политолог
Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа АрцахаОфициальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
Шарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и ПашиняномШарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном
Рубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития АрцахаРубен Варданян сообщил о создании Фронта безопасности и развития Арцаха
Перед зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственностиПеред зданием правительства РА проходит акция родных погибших солдат, требующих привлечь Пашиняна к ответственности
Постпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контрольПостпред Армении в ООН вновь призвал ЮНЕСКО обеспечить защиту армянского культурного наследия на территориях Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль
Эпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резнеЭпоха мира в действии: В 108-ую годовщину Геноцида армян МИД Турции восхвалило причастных к резне
Адам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного КарабахаАдам Шифф подготовил законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха