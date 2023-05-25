Четверг, 25 Мая 2023 23:11

АрмИнфо. В смысле экономической динамики: в Евразийском экономическом союзе всё неплохо как минимум. В региональном смысле, конечно, у нас есть довольно-таки напряжённая ситуация в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре – мы сегодня об этом неоднократно говорили.

Об этом заявил премьер Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. «К сожалению, вопреки трёхстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года Азербайджан незаконно заблокировал Лачинский коридор, из-за чего Нагорный Карабах оказался в ситуации гуманитарного кризиса. Вы знаете, что ещё и поставки натурального газа и электрической энергии в Нагорный Карабах приостановлены, заблокированы со стороны Азербайджана, что усугубляет гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Поставки продовольствия и продуктов в Нагорный Карабах осложнены. Конечно, в этом [вопросе] поддерживают российские миротворцы, но, к сожалению, как я уже сказал, блокирование Лачинского коридора произошло в присутствии российских миротворцев», -сказал он, передает пресс-служба Кремля. Пашинян напомнил, что сегодня в рабочем режиме были обсуждены вопросы, связанные с разблокировке региональных коммуникаций. «Я хочу ещё раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом: мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Я хочу ещё раз подтвердить эту позицию. Хочу подтвердить, что мы готовы: и пограничные службы, и таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железнодорожных составов в частности, через территорию Армении», - отметил он. По его словам, Ереван ожидает, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов, железнодорожных составов Республики Армения через Нахичевань, через Азербайджанскую Республику, например в Российскую Федерацию, в Исламскую Республику Иран. «Мы ожидаем решения этого вопроса на паритетной основе, как я уже сказал, на основе суверенитета и юрисдикции стран», -сказал премьер. Путин, в свою очередь, отметил: «Вы знаете нашу позицию по поводу нашего трёхстороннего заявления – в отношении Качинского коридора. Мы никогда не меняли своей позиции на этот счёт. И Вы знаете, что в дискуссии и с нашими армянскими друзьями, и с Азербайджаном мы всегда придерживались и сейчас придерживаемся именно этой позиции. Всё должны быть в соответствии с духом и буквой этого нашего трёхстороннего заявления. Наша позиция здесь не менялась». По поводу разблокирования транспортных направлений, сообщений – и железнодорожных, и возможного строительства автомобильных дорог, по его словам, позиция РФ тоже неизменна. «И сейчас в двустороннем контакте с азербайджанской делегацией и мы об этом сказали»,-отметил глава РФ. «Но надо сказать, что и азербайджанская сторона подтверждает, что никаких изменений на этот счёт у Азербайджана нет, они без всяких вариантов признают полный суверенитет Армении над этой территорией, и какая-то двойная, тройная трактовка всего, что связано с возможной разблокировкой транспортного сообщения, она не имеет под собой никаких оснований. Есть тем не менее вопросы, Вы сейчас упомянули, они связаны с терминологией, мне кажется. Я думаю, что мы могли бы об этом более подробно поговорить»,- заключил Владимир Путин.